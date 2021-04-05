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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
https://ria.ru/20210405/lekarstva-1604318362.html
Цыбульский: нужен особый подход к закупкам для орфанных заболеваний
Цыбульский: нужен особый подход к закупкам для орфанных заболеваний
Власти Архангельской области по поручению губернатора Александра Цыбульского обратятся в правительство РФ с инициативой применения особого подхода к закупке... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:24
2021-04-05T16:24
архангельская область
александр цыбульский
общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 апр – РИА Новости. Власти Архангельской области по поручению губернатора Александра Цыбульского обратятся в правительство РФ с инициативой применения особого подхода к закупке лекарств и медицинских изделий для людей с орфанными заболеваниями, чтобы избежать применения некачественных препаратов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.Глава региона в ходе еженедельного оперативного совещания с членами регионального правительства в понедельник рассказал о том, что подобное решение назревало давно, поводом для выхода с соответствующей инициативой в правительство РФ послужил случай в одной из районных больниц Архангельской области, где проходит лечение пациент с так называемой "болезнью бабочки". Речь идет о буллезном эпидермолизе – редком генетическом заболевании, когда кожа человека максимально уязвима."Я думаю, что нам нужно обратиться в правительство РФ с просьбой выработать отдельный подход к закупкам для орфанных заболеваний, чтобы мы получили возможность эти закупки делать у единого поставщика или четко прописывать в закупочной документации те медицинские препараты и средства, которые нужны для получения пациентами максимально эффективной поддержки и лечения", - добавил глава Архангельской области.Он поручил заместителю председателя регионального правительства Олесе Старжинской, курирующей в правительстве блок здравоохранения, уже на этой неделе проработать вопрос с министерством здравоохранения РФ, довести позицию региона по данному вопросу и заручиться поддержкой профильного федерального ведомства.
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александр цыбульский, общество

Цыбульский: нужен особый подход к закупкам для орфанных заболеваний

16:24 05.04.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Ненецкого автономного округаГлава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский
Глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Ненецкого автономного округа
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 апр – РИА Новости. Власти Архангельской области по поручению губернатора Александра Цыбульского обратятся в правительство РФ с инициативой применения особого подхода к закупке лекарств и медицинских изделий для людей с орфанными заболеваниями, чтобы избежать применения некачественных препаратов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Глава региона в ходе еженедельного оперативного совещания с членами регионального правительства в понедельник рассказал о том, что подобное решение назревало давно, поводом для выхода с соответствующей инициативой в правительство РФ послужил случай в одной из районных больниц Архангельской области, где проходит лечение пациент с так называемой "болезнью бабочки". Речь идет о буллезном эпидермолизе – редком генетическом заболевании, когда кожа человека максимально уязвима.
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"Надо было разместить закупку для того, чтобы приобрести конкретные перевязочные средства, которые наилучшим образом детям (с "болезнью бабочки") помогают. В результате (на конкурс) вышел египетский производитель с препаратами, которые не соответствуют требованиям наших врачей", – рассказал губернатор, отметив, что вопросам поддержки людей с орфанными заболеваниями уделяет серьезное внимание президент РФ Владимир Путин, по поручению которого был создан Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
"Я думаю, что нам нужно обратиться в правительство РФ с просьбой выработать отдельный подход к закупкам для орфанных заболеваний, чтобы мы получили возможность эти закупки делать у единого поставщика или четко прописывать в закупочной документации те медицинские препараты и средства, которые нужны для получения пациентами максимально эффективной поддержки и лечения", - добавил глава Архангельской области.
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Он поручил заместителю председателя регионального правительства Олесе Старжинской, курирующей в правительстве блок здравоохранения, уже на этой неделе проработать вопрос с министерством здравоохранения РФ, довести позицию региона по данному вопросу и заручиться поддержкой профильного федерального ведомства.
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийОбщество
 
 
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