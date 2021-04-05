https://ria.ru/20210405/lekarstva-1604318362.html

Цыбульский: нужен особый подход к закупкам для орфанных заболеваний

Цыбульский: нужен особый подход к закупкам для орфанных заболеваний

Власти Архангельской области по поручению губернатора Александра Цыбульского обратятся в правительство РФ с инициативой применения особого подхода к закупке... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:24

2021-04-05T16:24

2021-04-05T16:24

архангельская область

александр цыбульский

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 апр – РИА Новости. Власти Архангельской области по поручению губернатора Александра Цыбульского обратятся в правительство РФ с инициативой применения особого подхода к закупке лекарств и медицинских изделий для людей с орфанными заболеваниями, чтобы избежать применения некачественных препаратов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.Глава региона в ходе еженедельного оперативного совещания с членами регионального правительства в понедельник рассказал о том, что подобное решение назревало давно, поводом для выхода с соответствующей инициативой в правительство РФ послужил случай в одной из районных больниц Архангельской области, где проходит лечение пациент с так называемой "болезнью бабочки". Речь идет о буллезном эпидермолизе – редком генетическом заболевании, когда кожа человека максимально уязвима."Я думаю, что нам нужно обратиться в правительство РФ с просьбой выработать отдельный подход к закупкам для орфанных заболеваний, чтобы мы получили возможность эти закупки делать у единого поставщика или четко прописывать в закупочной документации те медицинские препараты и средства, которые нужны для получения пациентами максимально эффективной поддержки и лечения", - добавил глава Архангельской области.Он поручил заместителю председателя регионального правительства Олесе Старжинской, курирующей в правительстве блок здравоохранения, уже на этой неделе проработать вопрос с министерством здравоохранения РФ, довести позицию региона по данному вопросу и заручиться поддержкой профильного федерального ведомства.

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https://ria.ru/20210328/pozhar-1603187059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр цыбульский, общество