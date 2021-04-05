https://ria.ru/20210405/kultura-1604268543.html

Яннис Смарагдис: хочу показать, насколько я уважаю русскую культуру

Яннис Смарагдис: хочу показать, насколько я уважаю русскую культуру

Известный греческий режиссер Яннис Смарагдис – единственный в Греции, кто снимает фильмы на исторические темы. Среди его картин – "Бог любит икру" (второе... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:00

2021-04-05T13:00

2021-04-05T13:00

кино

греция

интервью

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Известный греческий режиссер Яннис Смарагдис – единственный в Греции, кто снимает фильмы на исторические темы. Среди его картин – "Бог любит икру" (второе название в российском прокате – "Пираты Эгейского моря") об Иоаннисе Варвакисе (Иване Варваци) – российском дворянине греческого происхождения, поэте Константиносе Кавафисе и писателе Никосе Казандзакисе, художнике Эль Греко. Фильм "Эль Греко" вошел в пятерку лучших греческих фильмов, в прокате в Греции его посмотрели 1,2 миллиона зрителей – рекордное количество для страны, он получил восемь госнаград. В интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику режиссер рассказал о работе над картиной о бывшем министре иностранных дел России и первом правителе Греции Иоанне Каподистрии, о том, как подобное кино может помочь отношениям двух стран, и о том, как пандемия повлияла на планы.– Прежде всего поздравляю вас с 200-летием греческой национально-освободительной революции. Вы готовитесь к съемкам фильма о бывшем министре иностранных дел России и первом правителе Греции Иоанне Каподистрии. Ранее в интервью РИА Новости вы говорили, что фильм планируется сделать в юбилейный год. Как продвигается картина?– Фильм задерживается, как задерживаются и все дела в Греции из-за пандемии. Но я уверен, что мы начнем съемки до конца этого года. Греческая революция не будет главной темой фильма. Сам Каподистрия не был в самой революции, он был вне революции, и его убийство завершило цикл революции. Это была завершающая точка в революции. И после убийства изменилась страна. До него Греция могла стать автономной и независимой. После Каподистрии прибыли баварцы (первый король Греции Оттон был родом из Баварии, вместе с ним из Баварии прибыли регенты для управления страной до совершеннолетия Оттона – ред.). Политический пейзаж Греции изменился с убийством Каподистрии. Так что революция в фильме не будет главной темой, у нас главная тема – это Каподистрия.– Господин Смарагдис, насколько я понимаю, необходима и ваша личная поездка в Россию для запуска процесса производства фильма. Собираетесь ли вы ехать в Москву ?– Конечно. Я собираюсь ехать в воскресенье, 18 апреля. Посольство России в Афинах и посольство Греции в Москве, а также посол Илиас Клис вместе с (спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству – ред.) Михаилом Швыдким готовят программу мероприятий Года истории России и Греции. Предполагается, что фильм будет включен в эти мероприятия.Мы вместе с нашим сопродюсером Федором Поповым рассчитываем увидеться с министром культуры России Ольгой Любимовой в надежде согласовать все. Если мы все согласуем, мы очень быстро начнем съемку. – Прививку будете делать? – Я уже сделал, поеду вакцинированный. Сделал прививку Pfizer. Я хотел сделать прививку "Спутником V", но не получается.– За время годовой задержки со съемками вы меняли сценарий?– Мы переписывали сценарий уже 34 раза. Соавтор сценария – Димитрис Ноллас. И я очень счастлив, что российский сопродюсер фильма Федор Попов очень воодушевлен этим сценарием. Потому что сценарий показывает, кто был Каподистрия, какие отношения у него были с царем Александром Первым – у них была большая дружба, и показывает величие русского народа. Фильм показывает, насколько существенно помогли русские и освободить Грецию, и как помогла Россия Каподистрии увеличить ее территорию. После освобождения Греция была лишь на полуострове Пелопоннес и немного в Аттике, а затем дошла до Волоса, и это было с помощью России. И люди об этом не знают. Поэтому я считаю очень важным, что приехал в страну ваш премьер-министр Михаил Мишустин и сказал о мероприятиях Года истории Россия-Греция, что они делают ближе наши народы. Все показывает, что дела продвинутся, и фильм будет в этих мероприятиях.Я сообщил российскому и греческому посольствам и организаторам Года, что у меня есть документальный фильм о Каподистрии, и я его передам на мероприятия Года, бесплатно, конечно, и мы сделаем российские титры, чтобы его могли увидеть люди в России. Этот документальный фильм еще нигде не показывался. Это будет мой вклад, и он подготовит зрителей к художественному фильму.Мы сделали раскадровку фильма, расписаны все кадры, всего около тысячи сцен. Их три тома, и они на трех языках – русском, греческом и французском. Но, помимо плана, надо показать и как будет двигаться камера. Раскадровка заняла восемь месяцев.– Греческие СМИ называют вас единственным современным греческим режиссером, который снимает фильмы на исторические темы. Действительно никто больше не снимает фильмы на исторические темы в Греции?– К сожалению, других нет.– Как вы считаете, со временем меняется восприятие роли исторических личностей?– Я делаю фильм, чтобы рассказать о неизвестном Каподистрии, хотя люди думают, что знают его. Фильм покажет выразительность его души. Одновременно я делаю фильм, которым я хочу показать, как царь делает министром иностранных дел человека 30 с небольшим лет, грека. Он дал ему очень высокое звание. До сегодняшнего дня в истории эллинизма первый и единственный раз такая честь была оказана греку. Царь видел что-то в Каподистрии, из-за чего и сделал его министром, и это я хочу показать. И показать их дружбу.В фильме будет и другое – глубина связей между нашими народами. У нас глубочайшее цивилизационное погружение. Мы не только христиане, нас связывают и другие вещи. Культура и цивилизация – очень важная тема. Один из героев фильма – Пушкин. У Пушкина и Каподистрии были отношения, это совершенно неизвестная страница. Я включил это в сценарий, у меня есть одна сцена, она будет впечатляющей. Я люблю Пушкина, от него я узнал, какова русская душа. Я хочу показать, насколько я уважаю русскую культуру.Много лет спустя после фильма "Эль Греко", рекорд которого по билетам до сих пор не побит, я собирался сделать сериал "Идиот" по Достоевскому для греческого телевидения, но, к сожалению, не удалось.– Опросы общественного мнения показывают, что четверо из десяти греков считают вклад России в греческую революцию был больше, чем других иностранных держав. И вы очень высоко оцениваете вклад России… – Думаю, когда выйдет фильм, эти 40% превратятся в 80% за Россию. Потому что люди узнают правду, которую не говорят. Россия никогда не сделала ничего плохого Греции. Никогда. Другие дружественные державы посредством кредитов и другими средствами нас поражали десятилетиями, если не веками.Когда французы захватили Керкиру и Ионические острова, они предлагали Каподистрии сотрудничать с ними, но он ответил "нет" и уехал в Россию. Он ценил русскую культуру, русский народ, и потому легко нашел взаимопонимание с царем Александром Первым, великой личностью своего времени. Россия была огромной силой в то время.– История здесь тесно переплетается с политикой. Фильм будет политическим?– Я не занимаюсь политикой. Я художник, я выражаю чувства и не делаю политические фильмы. Я делаю фильмы, которые, как надеюсь, идут на благо душе и соединяют людей, а не разделяют их. Искусство делает людей лучше, оно не разделяет их, в отличие от политики. Художников называют лекарями человеческой души, а в Греции мне говорили "архитектор души".– Вы уже решили, кто из актеров будет играть Каподистрию?– Да, уже решил. Каподистрию будет играть грек. И это станет большим сюрпризом. Это молодой человек, но имя я пока не называю никому. Роли русских – Пушкина, царя, Нессельроде и других будут играть русские.– Где планируете проводить съемки?– Фильм будет совместного производства трех стран – России, Швейцарии и Греции – и в них будут съемки. Сначала в Санкт-Петербурге, затем в Швейцарии и затем в Греции. У нас в стране съемки будут на Керкире, в Навплионе, на Идре и на Эгине, на Поросе, в Афинах, во многих местах.Одна из причин, по которой я еду сейчас в Россию, это согласовать с сопродюсером, где будут проходить съемки. У нас планируются съемки сцен в царском дворце и в дворце семьи Стурдза – греков, друзей Каподистрии. В фильме будет и любовная история Каподистрии и Роксаны Стурдзы, фрейлины императрицы. Все костюмы готовы, мы возьмем их для съемок в России.Я хочу еще раз сказать, что считаю очень важным визит премьер-министра России в Грецию, его слова, что наши народы близки. И на уровне политическом визит был очень положительным, мы очень высоко оцениваем визит российского премьер-министра. Это очень важный и символический шаг со стороны России.Премьер-министр приехал, чествуя нас. Его визит был напоминанием, сколько по сути вложила Россия в освобождение Греции, в ее революцию, и одновременно он открывает двери для обсуждений и других тем, в том числе культуры.

https://ria.ru/20151204/1335956437.html

https://ria.ru/20210402/vaktsina-1604010694.html

https://ria.ru/20210403/kino-1603829410.html

https://ria.ru/20210325/vosstanie-1602515628.html

https://ria.ru/20210403/razreshenie-1604130506.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино, греция, интервью