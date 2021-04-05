https://ria.ru/20210405/krym-1604253316.html

В Крыму оценили возможность возврата к круглосуточной подаче воды

В Крыму оценили возможность возврата к круглосуточной подаче воды

Возврат к круглосуточной подаче воды в Симферополе и районах, Алуште и Ялте пока невозможен из-за малых притоков в водохранилища этих регионов, заявила в ходе... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:18

2021-04-05T11:18

2021-04-05T11:18

алушта

симферополь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Возврат к круглосуточной подаче воды в Симферополе и районах, Алуште и Ялте пока невозможен из-за малых притоков в водохранилища этих регионов, заявила в ходе брифинга в понедельник заместитель председателя Совета министров республики Крым Светлана Маслова.По данным властей, на сегодняшний день в Симферопольском водохранилище осталось полезного объема порядка 3% (полный объем 36 миллионов кубометров), в Партизанском (полный объем 34 миллиона кубометров) – 7% полезного объема, в Аянском (полный объем около 4 миллионов кубометров) – 55% полезного объема. Власти уменьшили водозабор из водохранилищ для снабжения столицы Крыма, в основном вода подается из артезианских источников.В водохранилищах для снабжения Ялты – Загорском и Счастивенском - на сегодняшний день накоплено 12% и 41% полезного объема соответственно, общий объем составляет 8,3 миллиона кубометров, сообщила она."При сохранении ограниченного водозабора и существующих притоков возможность отмены графиков подачи воды (в Ялте) с учетом увеличения потребления воды в курортный сезон на сегодняшний день не имеется", - сказала Маслова.Сложная ситуация сохраняется и в Алуштинском регионе, где полезный объем в Изобильненском водохранилище составляет 14% (1,6 миллиона кубометров). Режимная подача воды в регионе также будет сохранена из-за малого количества притоков.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210327/voda-1603124294.html

https://ria.ru/20210330/krym-1603430616.html

алушта

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, симферополь, республика крым, общество