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В Крыму оценили возможность возврата к круглосуточной подаче воды
В Крыму оценили возможность возврата к круглосуточной подаче воды
Возврат к круглосуточной подаче воды в Симферополе и районах, Алуште и Ялте пока невозможен из-за малых притоков в водохранилища этих регионов, заявила в ходе... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:18
2021-04-05T11:18
алушта
симферополь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Возврат к круглосуточной подаче воды в Симферополе и районах, Алуште и Ялте пока невозможен из-за малых притоков в водохранилища этих регионов, заявила в ходе брифинга в понедельник заместитель председателя Совета министров республики Крым Светлана Маслова.По данным властей, на сегодняшний день в Симферопольском водохранилище осталось полезного объема порядка 3% (полный объем 36 миллионов кубометров), в Партизанском (полный объем 34 миллиона кубометров) – 7% полезного объема, в Аянском (полный объем около 4 миллионов кубометров) – 55% полезного объема. Власти уменьшили водозабор из водохранилищ для снабжения столицы Крыма, в основном вода подается из артезианских источников.В водохранилищах для снабжения Ялты – Загорском и Счастивенском - на сегодняшний день накоплено 12% и 41% полезного объема соответственно, общий объем составляет 8,3 миллиона кубометров, сообщила она."При сохранении ограниченного водозабора и существующих притоков возможность отмены графиков подачи воды (в Ялте) с учетом увеличения потребления воды в курортный сезон на сегодняшний день не имеется", - сказала Маслова.Сложная ситуация сохраняется и в Алуштинском регионе, где полезный объем в Изобильненском водохранилище составляет 14% (1,6 миллиона кубометров). Режимная подача воды в регионе также будет сохранена из-за малого количества притоков.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210327/voda-1603124294.html
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алушта, симферополь, республика крым, общество

В Крыму оценили возможность возврата к круглосуточной подаче воды

11:18 05.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Возврат к круглосуточной подаче воды в Симферополе и районах, Алуште и Ялте пока невозможен из-за малых притоков в водохранилища этих регионов, заявила в ходе брифинга в понедельник заместитель председателя Совета министров республики Крым Светлана Маслова.

"Полезный объем воды симферопольских водохранилищ, который можно подать в водопроводную сеть, составляет 5,6 миллионов кубометров… при существующих притоках и ограниченном водозаборе есть возможность использовать поверхностные источники на 140 суток… "Отказаться от режимной подачи воды (в Симферополе) пока не представляется возможным", - сказала Маслова.

По данным властей, на сегодняшний день в Симферопольском водохранилище осталось полезного объема порядка 3% (полный объем 36 миллионов кубометров), в Партизанском (полный объем 34 миллиона кубометров) – 7% полезного объема, в Аянском (полный объем около 4 миллионов кубометров) – 55% полезного объема. Власти уменьшили водозабор из водохранилищ для снабжения столицы Крыма, в основном вода подается из артезианских источников.
В водохранилищах для снабжения Ялты – Загорском и Счастивенском - на сегодняшний день накоплено 12% и 41% полезного объема соответственно, общий объем составляет 8,3 миллиона кубометров, сообщила она.
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"При сохранении ограниченного водозабора и существующих притоков возможность отмены графиков подачи воды (в Ялте) с учетом увеличения потребления воды в курортный сезон на сегодняшний день не имеется", - сказала Маслова.
Сложная ситуация сохраняется и в Алуштинском регионе, где полезный объем в Изобильненском водохранилище составляет 14% (1,6 миллиона кубометров). Режимная подача воды в регионе также будет сохранена из-за малого количества притоков.
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
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