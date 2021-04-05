https://ria.ru/20210405/kredity-1604285278.html

Минфин разъяснил уточненные правила предоставления кредитов регионам

Минфин разъяснил уточненные правила предоставления кредитов регионам

Российские регионы в текущем году смогут взять новые кредиты из федерального бюджета на пополнение собственных остатков после того, как вернут займы,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:01

2021-04-05T14:01

2021-04-05T14:01

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские регионы в текущем году смогут взять новые кредиты из федерального бюджета на пополнение собственных остатков после того, как вернут займы, предоставленные им на эти же цели в 2020 году, либо средства будут предоставляться им только на погашение долга, говорится в сообщении Минфина России.Кредиты регионам из федерального бюджета предоставлялись в качестве меры поддержки на 7 месяцев, до 1 июля этого года. "Если до этого срока вернуть их все же не получится, бюджетные кредиты 2021 года будут предоставляться с условием, что полученные средства регионы направят на погашение кредитов, выданных в конце 2020 года", - уточняет Минфин."Также временно, до конца 2021 года, будет приостановлено правило предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков в части предельной величины государственного внутреннего долга. Это позволит регионам эффективнее исполнять социальные обязательства перед гражданами, а также поддерживать экономику в период ее восстановления", - говорится в сообщении.В федеральном бюджете на 2021 год заложено 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. "При необходимости, оперативно будет рассмотрен вопрос о дополнительной финансовой помощи", - обещает Минфин. Кроме того, правительство приняло меры по обеспечению устойчивого финансового положения регионов: распределены практически все целевые межбюджетные трансферты, а также заключены соглашения на 1,4 триллиона рублей по всем субсидиям и иным межбюджетным трансфертам.Минфин отмечает, что свободные остатки на счетах регионов сократились за 2020 год на 27% (552 миллиарда рублей), но тем не менее по итогам составили 1,5 триллиона рублей. За счет свободных остатков было профинансировано 40% дефицита бюджетов, а за счет бюджетных кредитов – 31%. В 2020 году уменьшилась на 19%, до 21 миллиарда рублей, просроченная кредиторская задолженность.

https://ria.ru/20210329/subsidii-1603328930.html

https://ria.ru/20210322/zarplata-1602248818.html

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министерство финансов рф (минфин россии), экономика