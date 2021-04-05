https://ria.ru/20210405/krasnoyarsk-1604231085.html

Несколько красноярских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Несколько красноярских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Эвакуация людей проходит в нескольких школах Красноярска из-за поступивших сообщениях о "минировании", сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:27

2021-04-05T09:27

2021-04-05T09:27

василий пискарев

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

франция

япония

сша

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Эвакуация людей проходит в нескольких школах Красноярска из-за поступивших сообщениях о "минировании", сообщили РИА Новости в администрации города.Он подтвердила, что есть информация об эвакуации школ из-за сообщений о "минировании"По ее словам, пока нет данных, в каких районах города находятся школы, где эвакуированы ученики, и о том, каково их точное количество.На прошлой неделе неизвестные "минировали" здание правительственного комплекса в Красноярске.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.

https://ria.ru/20210405/minirovanie-1604219210.html

франция

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), франция, япония, сша, происшествия