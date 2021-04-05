https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604354605.html

В Румынии выявили вид коронавируса, снижающий эффективность вакцин

В Румынии выявили вид коронавируса, снижающий эффективность вакцин

Специалисты Университета имени Штефана чел Маре в румынском городе Сучава выявили заражение видом британского штамма коронавируса с мутациями, который снижает... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T19:36

2021-04-05T19:36

2021-04-05T20:07

англия

яссы

в мире

распространение коронавируса

румыния

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КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Специалисты Университета имени Штефана чел Маре в румынском городе Сучава выявили заражение видом британского штамма коронавируса с мутациями, который снижает эффективность вакцин, сообщила пресс-служба вуза.''К трем вызывающим беспокойство вариантам, известным как британский (линия B.1.1.7, название VOC202012/01), южноафриканский (линия B.1.351, название 501Y.V2 15) и бразильский (линия Р.1, название P. 1) Служба общественного здравоохранения Англии в феврале добавила новый вид вируса (линия B.1.1.7 + E484K, название VOC202102/02), мутация E484K представляет большую устойчивость к созданным вакцинами антителам, что снижает эффективность вакцин. Из 91 пробы анализов, взятых у пациентов с SARS-CoV-2 в уездах Сучава, Клуж, Яссы, Тимиш и Боташань, было выявлено 88 случаев британского штамма и один случай заражения видом B.1.1.7 + E484K", - говорится в сообщении на сайте университета.Университет заключил соглашения о сотрудничестве с больницами из семи уездов, чтобы проверять анализы. Вуз готов наладить подобное сотрудничество и с другими медучреждениями страны, чтобы сформировать объективную картину имеющихся в Румынии штаммов.В Румынии 9 ноября 2020 года вступили в силу ограничения, согласно которым введен комендантский час с 22.00 до 5.00 (23.00–6.00 мск). Люди старше пяти лет обязаны носить маски даже на улицах. Все государственные и частные компании обязаны по возможности организовать для сотрудников удаленный режим работы.Запрещено проводить праздничные мероприятия в любых помещениях. Также запрещается работа закрытых рынков, ярмарок, выставок. Ограничения действуют до 13 апреля.

англия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

англия, яссы, в мире, румыния