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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604287446.html
Кардиолог рассказал о последствиях коронавируса
Кардиолог рассказал о последствиях коронавируса
Пандемия коронавируса коснулась всех больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями: у тех, кто перенес COVID-19, вырос риск осложнений, а у тех, кто не болел,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:13
2021-04-05T15:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей бойцов
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса коснулась всех больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями: у тех, кто перенес COVID-19, вырос риск осложнений, а у тех, кто не болел, отмечается гиподинамия, увеличение массы тела, рост потребления алкоголя и стресс, которые тоже влияют на смертность, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.Он уточнил, что после коронавируса у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может увеличиваться риск осложнений, в том числе смертельных.У больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не болели COVID-19, отмечается гиподинамия - последствие карантинных мероприятий, прирост массы тела, увеличение потребления алкоголя, стресс, тревожно-депрессивные расстройства, что тоже влияет на смертность, пояснил Бойцов.Кроме того, по его словам, влияние оказало и изменение в оказании экстренной и плановой медицинской помощи: снижение доступности помощи, боязнь пациентов обращаться в медучреждения.
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коронавирус в россии, сергей бойцов, общество

Кардиолог рассказал о последствиях коронавируса

14:13 05.04.2021 (обновлено: 15:24 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
Медики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса коснулась всех больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями: у тех, кто перенес COVID-19, вырос риск осложнений, а у тех, кто не болел, отмечается гиподинамия, увеличение массы тела, рост потребления алкоголя и стресс, которые тоже влияют на смертность, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.
"Пандемия COVID-19 коснулась всех больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями… Проблемы острого периода болезни у тех, которые переносили COVID: повышение риска осложнений и смерти у пациентов с сопутствующими ССЗ, сердечно-сосудистые осложнения у пациентов без предшествующих ССЗ, сердечно-сосудистые осложнения ковид-специфической терапии", - сказал Бойцов на конгрессе "Человек и лекарство".
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Он уточнил, что после коронавируса у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может увеличиваться риск осложнений, в том числе смертельных.
У больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не болели COVID-19, отмечается гиподинамия - последствие карантинных мероприятий, прирост массы тела, увеличение потребления алкоголя, стресс, тревожно-депрессивные расстройства, что тоже влияет на смертность, пояснил Бойцов.
Кроме того, по его словам, влияние оказало и изменение в оказании экстренной и плановой медицинской помощи: снижение доступности помощи, боязнь пациентов обращаться в медучреждения.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей БойцовОбщество
 
 
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