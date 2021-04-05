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Россиян предупредили о высокой активности клещей
Россиян предупредили о высокой активности клещей
Неблагоприятная обстановка с природными очагами клещевых инфекций прогнозируется в этом году на территории страны, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:46
2021-04-05T15:48
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Неблагоприятная обстановка с природными очагами клещевых инфекций прогнозируется в этом году на территории страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые отмечают, что со сходом снега и повышением температуры воздуха начали активизироваться клещи. С начала этого года в 24 субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов уже зафиксирован 181 случай укусов клещами.По данным ВНИИ ГОЧС, в 2020 году в России было зарегистрировано 542 тысячи обращений за медицинской помощью, 129 тысяч из них — от детей и подростков. В результате укусов клещей с последующим заражением вирусным энцефалитом умерли 32 человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/klesch-1601535835.html
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внии гочс, россия, здоровье - общество

Россиян предупредили о высокой активности клещей

14:46 05.04.2021 (обновлено: 15:48 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций "Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"
Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Неблагоприятная обстановка с природными очагами клещевых инфекций прогнозируется в этом году на территории страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"В текущем году эксперты института прогнозируют сохранение неблагоприятной обстановки, связанной с клещами, на территории страны", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

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Ученые отмечают, что со сходом снега и повышением температуры воздуха начали активизироваться клещи. С начала этого года в 24 субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов уже зафиксирован 181 случай укусов клещами.
По данным ВНИИ ГОЧС, в 2020 году в России было зарегистрировано 542 тысячи обращений за медицинской помощью, 129 тысяч из них — от детей и подростков. В результате укусов клещей с последующим заражением вирусным энцефалитом умерли 32 человека.
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"Руководителям территориальных органов МЧС России рекомендуется организовать и провести профилактические мероприятия с подчиненными по правилам нахождения на природных территориях", - отмечает институт.

 
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