Россиян предупредили о высокой активности клещей
14:46 05.04.2021 (обновлено: 15:48 05.04.2021)
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций "Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Неблагоприятная обстановка с природными очагами клещевых инфекций прогнозируется в этом году на территории страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В текущем году эксперты института прогнозируют сохранение неблагоприятной обстановки, связанной с клещами, на территории страны", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые отмечают, что со сходом снега и повышением температуры воздуха начали активизироваться клещи. С начала этого года в 24 субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов уже зафиксирован 181 случай укусов клещами.
По данным ВНИИ ГОЧС, в 2020 году в России было зарегистрировано 542 тысячи обращений за медицинской помощью, 129 тысяч из них — от детей и подростков. В результате укусов клещей с последующим заражением вирусным энцефалитом умерли 32 человека.
"Руководителям территориальных органов МЧС России рекомендуется организовать и провести профилактические мероприятия с подчиненными по правилам нахождения на природных территориях", - отмечает институт.