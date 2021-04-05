https://ria.ru/20210405/klesch-1604294548.html

Россиян предупредили о высокой активности клещей

Россиян предупредили о высокой активности клещей

Неблагоприятная обстановка с природными очагами клещевых инфекций прогнозируется в этом году на территории страны, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:46

2021-04-05T14:46

2021-04-05T15:48

внии гочс

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Неблагоприятная обстановка с природными очагами клещевых инфекций прогнозируется в этом году на территории страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые отмечают, что со сходом снега и повышением температуры воздуха начали активизироваться клещи. С начала этого года в 24 субъектах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов уже зафиксирован 181 случай укусов клещами.По данным ВНИИ ГОЧС, в 2020 году в России было зарегистрировано 542 тысячи обращений за медицинской помощью, 129 тысяч из них — от детей и подростков. В результате укусов клещей с последующим заражением вирусным энцефалитом умерли 32 человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/klesch-1601535835.html

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584030120.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внии гочс, россия, здоровье - общество