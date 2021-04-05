В спорткомплексе Кирова прокомментировали инцидент с обрушившейся крышей
УФА, 5 апр – РИА Новости. В кировском спорткомплексе "Вересники", где во время соревнований частично обрушилась крыша, заявили, что во время обильных снегопадов кровлю чистили.
Крыша спорткомплекса "Вересники", открытого в 2018 году, частично рухнула в воскресенье во время детских соревнований. По счастливому стечению обстоятельств никто из детей не пострадал. Вероятная причина ЧП – скопление мокрого снега на крыше. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатности. Ход расследования глава СК РФ поставил на контроль в центральном аппарате.
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"Все рекомендации по обслуживанию кровли во время обильных снегопадов администрацией спортивного комплекса регулярно выполнялись в полном объеме. Работает комиссия", - сообщает спорткомплекс на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что разрушение одного сегмента кровли в первом пролете произошло над складским помещением. "Тренировочный и соревновательный процесс в манеже временно приостановлен", - говорится в сообщении комплекса.