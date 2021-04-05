https://ria.ru/20210405/kirov-1604289104.html

В спорткомплексе Кирова прокомментировали инцидент с обрушившейся крышей

В спорткомплексе Кирова прокомментировали инцидент с обрушившейся крышей

В кировском спорткомплексе "Вересники", где во время соревнований частично обрушилась крыша, заявили, что во время обильных снегопадов кровлю чистили. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:25

2021-04-05T14:25

2021-04-05T14:25

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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УФА, 5 апр – РИА Новости. В кировском спорткомплексе "Вересники", где во время соревнований частично обрушилась крыша, заявили, что во время обильных снегопадов кровлю чистили.Крыша спорткомплекса "Вересники", открытого в 2018 году, частично рухнула в воскресенье во время детских соревнований. По счастливому стечению обстоятельств никто из детей не пострадал. Вероятная причина ЧП – скопление мокрого снега на крыше. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатности. Ход расследования глава СК РФ поставил на контроль в центральном аппарате.Отмечается, что разрушение одного сегмента кровли в первом пролете произошло над складским помещением. "Тренировочный и соревновательный процесс в манеже временно приостановлен", - говорится в сообщении комплекса.

https://ria.ru/20210403/mezhdurechensk-1604079479.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия