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В спорткомплексе Кирова прокомментировали инцидент с обрушившейся крышей
В спорткомплексе Кирова прокомментировали инцидент с обрушившейся крышей
В кировском спорткомплексе "Вересники", где во время соревнований частично обрушилась крыша, заявили, что во время обильных снегопадов кровлю чистили. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:25
2021-04-05T14:25
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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УФА, 5 апр – РИА Новости. В кировском спорткомплексе "Вересники", где во время соревнований частично обрушилась крыша, заявили, что во время обильных снегопадов кровлю чистили.Крыша спорткомплекса "Вересники", открытого в 2018 году, частично рухнула в воскресенье во время детских соревнований. По счастливому стечению обстоятельств никто из детей не пострадал. Вероятная причина ЧП – скопление мокрого снега на крыше. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатности. Ход расследования глава СК РФ поставил на контроль в центральном аппарате.Отмечается, что разрушение одного сегмента кровли в первом пролете произошло над складским помещением. "Тренировочный и соревновательный процесс в манеже временно приостановлен", - говорится в сообщении комплекса.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В спорткомплексе Кирова прокомментировали инцидент с обрушившейся крышей

14:25 05.04.2021
 
© Фото : прокуратура Кировской областиЧастичное обрушение крыши спорткомлекса "Вересники" в Кирове
Частичное обрушение крыши спорткомлекса Вересники в Кирове - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : прокуратура Кировской области
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УФА, 5 апр – РИА Новости. В кировском спорткомплексе "Вересники", где во время соревнований частично обрушилась крыша, заявили, что во время обильных снегопадов кровлю чистили.
Крыша спорткомплекса "Вересники", открытого в 2018 году, частично рухнула в воскресенье во время детских соревнований. По счастливому стечению обстоятельств никто из детей не пострадал. Вероятная причина ЧП – скопление мокрого снега на крыше. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатности. Ход расследования глава СК РФ поставил на контроль в центральном аппарате.
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"Все рекомендации по обслуживанию кровли во время обильных снегопадов администрацией спортивного комплекса регулярно выполнялись в полном объеме. Работает комиссия", - сообщает спорткомплекс на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что разрушение одного сегмента кровли в первом пролете произошло над складским помещением. "Тренировочный и соревновательный процесс в манеже временно приостановлен", - говорится в сообщении комплекса.
 
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