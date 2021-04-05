https://ria.ru/20210405/kirov-1604279163.html

Бастрыкину доложат о расследовании обрушения спорткомплекса в Кирове

Бастрыкину доложат о расследовании обрушения спорткомплекса в Кирове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе расследования уголовного дела об обрушении крыши... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:27

2021-04-05T13:27

2021-04-05T13:50

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе расследования уголовного дела об обрушении крыши спорткомплекса в Кирове, сообщается на сайте СК РФ.Крыша спорткомлекса "Вересники", открытого в 2018 году, частично рухнула в минувшее воскресенье во время детских соревнований. По счастливому стечению обстоятельств никто из детей не пострадал. Вероятная причина ЧП – скопление мокрого снега на крыше.Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатности. Ход расследования глава СК РФ поставил на контроль в центральном аппарате.Изъята документация по спортивному объекту, видеозапись обрушения, фрагменты крыши, опрошены директор и главный инженер, тренер и "иные лица, обладающие для следствия важной информацией".

https://ria.ru/20210405/sneg-1604220963.html

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Обрушение крыши спорткомплекса во время детских соревнований В Кирове прямо во время детских соревнований обрушилась крыша спорткомплекса (на втором видео она снята с коптера). СК возбудил дела о халатности и небезопасных услугах, вопросом заинтересовался Бастрыкин. 2021-04-05T13:27 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия