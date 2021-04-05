https://ria.ru/20210405/kirov-1604279163.html
Бастрыкину доложат о расследовании обрушения спорткомплекса в Кирове
Бастрыкину доложат о расследовании обрушения спорткомплекса в Кирове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе расследования уголовного дела об обрушении крыши... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:27
2021-04-05T13:27
2021-04-05T13:50
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе расследования уголовного дела об обрушении крыши спорткомплекса в Кирове, сообщается на сайте СК РФ.Крыша спорткомлекса "Вересники", открытого в 2018 году, частично рухнула в минувшее воскресенье во время детских соревнований. По счастливому стечению обстоятельств никто из детей не пострадал. Вероятная причина ЧП – скопление мокрого снега на крыше.Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатности. Ход расследования глава СК РФ поставил на контроль в центральном аппарате.Изъята документация по спортивному объекту, видеозапись обрушения, фрагменты крыши, опрошены директор и главный инженер, тренер и "иные лица, обладающие для следствия важной информацией".
https://ria.ru/20210405/sneg-1604220963.html
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Обрушение крыши спорткомплекса во время детских соревнований
В Кирове прямо во время детских соревнований обрушилась крыша спорткомплекса (на втором видео она снята с коптера). СК возбудил дела о халатности и небезопасных услугах, вопросом заинтересовался Бастрыкин.
2021-04-05T13:27
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил подчиненным доложить о ходе расследования уголовного дела об обрушении крыши спорткомплекса в Кирове, сообщается на сайте СК
РФ.
Крыша спорткомлекса "Вересники", открытого в 2018 году, частично рухнула в минувшее воскресенье во время детских соревнований. По счастливому стечению обстоятельств никто из детей не пострадал. Вероятная причина ЧП – скопление мокрого снега на крыше.
"Председатель Следственного комитета поручил руководству регионального следственного управления … тщательно установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, и доложить о проведенном к настоящему моменту комплексе следственных действий", - говорится в релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатности. Ход расследования глава СК РФ поставил на контроль в центральном аппарате.
Изъята документация по спортивному объекту, видеозапись обрушения, фрагменты крыши, опрошены директор и главный инженер, тренер и "иные лица, обладающие для следствия важной информацией".