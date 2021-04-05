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В Якутии сотрудницу банка обвинили в хищении более 35 миллионов рублей
В Якутии сотрудницу банка обвинили в хищении более 35 миллионов рублей
Бывшая сотрудница банка в Верхоянском районе Якутии предстанет перед судом за хищение у кредитной организации более 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:41
2021-04-05T09:41
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Бывшая сотрудница банка в Верхоянском районе Якутии предстанет перед судом за хищение у кредитной организации более 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По версии следствия, с 1 июля по 25 августа 2020 года женщина, чтобы погасить долги по кредитам и "улучшить материальное положение", участвуя в торгах и брокерских операциях, в рабочее время выносила наличные деньги из кассы и банка. При этом она совершала подмену поддельными деньгами в вакуумных упаковках, на которых ставила свою подпись.Она обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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республика саха (якутия), происшествия

В Якутии сотрудницу банка обвинили в хищении более 35 миллионов рублей

09:41 05.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Бывшая сотрудница банка в Верхоянском районе Якутии предстанет перед судом за хищение у кредитной организации более 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, с 1 июля по 25 августа 2020 года женщина, чтобы погасить долги по кредитам и "улучшить материальное положение", участвуя в торгах и брокерских операциях, в рабочее время выносила наличные деньги из кассы и банка. При этом она совершала подмену поддельными деньгами в вакуумных упаковках, на которых ставила свою подпись.

"Своими умышленными преступными действиями обвиняемая причинила банку имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 35 миллионов рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе.

Она обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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