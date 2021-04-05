https://ria.ru/20210405/khischenie-1604232705.html

В Якутии сотрудницу банка обвинили в хищении более 35 миллионов рублей

В Якутии сотрудницу банка обвинили в хищении более 35 миллионов рублей

Бывшая сотрудница банка в Верхоянском районе Якутии предстанет перед судом за хищение у кредитной организации более 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:41

2021-04-05T09:41

2021-04-05T09:41

республика саха (якутия)

происшествия

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ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Бывшая сотрудница банка в Верхоянском районе Якутии предстанет перед судом за хищение у кредитной организации более 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По версии следствия, с 1 июля по 25 августа 2020 года женщина, чтобы погасить долги по кредитам и "улучшить материальное положение", участвуя в торгах и брокерских операциях, в рабочее время выносила наличные деньги из кассы и банка. При этом она совершала подмену поддельными деньгами в вакуумных упаковках, на которых ставила свою подпись.Она обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ей грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210331/khischenie-1603569363.html

республика саха (якутия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), происшествия