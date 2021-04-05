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https://ria.ru/20210405/khakery-1604305326.html
МИД прокомментировал публикацию об атаке "русских хакеров" на бундестаг
МИД прокомментировал публикацию об атаке "русских хакеров" на бундестаг
Официальных запросов к России от ФРГ о хакерской атаке на компьютеры бундестага не поступало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:29
2021-04-05T15:46
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
der spiegel
москва
германия
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Официальных запросов к России от ФРГ о хакерской атаке на компьютеры бундестага не поступало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения, появившиеся ранее в немецких СМИ.Ранее издание Spiegel заявило со ссылкой на собственный источник об очередной хакерской атаке на бундестаг ФРГ, ее жертвами стали по меньшей мере семь депутатов. Издание пишет, что германские спецслужбы подозревают, что за атакой могут стоять хакеры, которые якобы действуют по заданию российских спецслужб. В статье нет ни конкретного названия спецслужбы ФРГ, которая бы сделала подобное заявление, ни аргументов в пользу того, что именно Россия может стоять за атакой."Расцениваем это как очередной запуск западными СМИ заезженной пластинки о "русских хакерах". Популярный там литературный прием "хайли лайкли" возведен в квадратную степень: указывается о вероятной ответственности некоей группировки Ghostwriter, которая, в свою очередь, возможно, связана с Россией. По традиции не представлено ни доказательств, ни ссылок на источники", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства."В очередной раз отмечаем, что германской стороне известны контакты российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), который является уполномоченным органом по взаимодействию Российской Федерации с органами иностранных государств, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты. Однако, судя по всему, официальные запросы в НКЦКИ в очередной раз не направлялись. Гораздо проще безосновательно возложить вину на Россию, чем реально сотрудничать с нашей страной", - подчеркнула Захарова.Ранее в пресс-службе бундестага ФРГ РИА Новости заявили, что не могут пока подтвердить информацию о взломе компьютеров семи депутатов, попросили обратиться в службу безопасности. В федеральной службе безопасности в сфере информационной техники (BSI), которая отвечает за безопасность компьютеров и коммуникации правительства ФРГ, отказались комментировать сведения, представленные Spiegel, попросили РИА Новости обратиться в федеральное ведомство по защите Конституции (контрразведку ФРГ).Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
https://ria.ru/20210331/khakery-1603550598.html
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россия
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), der spiegel, москва, германия, в мире

МИД прокомментировал публикацию об атаке "русских хакеров" на бундестаг

15:29 05.04.2021 (обновлено: 15:46 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Официальных запросов к России от ФРГ о хакерской атаке на компьютеры бундестага не поступало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения, появившиеся ранее в немецких СМИ.
Ранее издание Spiegel заявило со ссылкой на собственный источник об очередной хакерской атаке на бундестаг ФРГ, ее жертвами стали по меньшей мере семь депутатов. Издание пишет, что германские спецслужбы подозревают, что за атакой могут стоять хакеры, которые якобы действуют по заданию российских спецслужб. В статье нет ни конкретного названия спецслужбы ФРГ, которая бы сделала подобное заявление, ни аргументов в пользу того, что именно Россия может стоять за атакой.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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"Расцениваем это как очередной запуск западными СМИ заезженной пластинки о "русских хакерах". Популярный там литературный прием "хайли лайкли" возведен в квадратную степень: указывается о вероятной ответственности некоей группировки Ghostwriter, которая, в свою очередь, возможно, связана с Россией. По традиции не представлено ни доказательств, ни ссылок на источники", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.
"В очередной раз отмечаем, что германской стороне известны контакты российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), который является уполномоченным органом по взаимодействию Российской Федерации с органами иностранных государств, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты. Однако, судя по всему, официальные запросы в НКЦКИ в очередной раз не направлялись. Гораздо проще безосновательно возложить вину на Россию, чем реально сотрудничать с нашей страной", - подчеркнула Захарова.
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Ранее в пресс-службе бундестага ФРГ РИА Новости заявили, что не могут пока подтвердить информацию о взломе компьютеров семи депутатов, попросили обратиться в службу безопасности. В федеральной службе безопасности в сфере информационной техники (BSI), которая отвечает за безопасность компьютеров и коммуникации правительства ФРГ, отказались комментировать сведения, представленные Spiegel, попросили РИА Новости обратиться в федеральное ведомство по защите Конституции (контрразведку ФРГ).
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Der SpiegelМоскваГерманияВ мире
 
 
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