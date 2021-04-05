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Россия ограничит поставки картофеля из Египта
Россия ограничит поставки картофеля из Египта
Россельхознадзор с 6 апреля вводит временные ограничения на поставки картофеля из одного из регионов Египта из-за обнаружения вредной бактерии, сообщается на... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:30
2021-04-05T15:52
россия
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
египет
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россельхознадзор с 6 апреля вводит временные ограничения на поставки картофеля из одного из регионов Египта из-за обнаружения вредной бактерии, сообщается на сайте ведомства.Вредоносная бактерия Pseudomonas, вызывающая бурую гниль картофеля и включенная в перечень карантинных объектов ЕАЭС, была выявлена в одной из зон возделывания в Египте. При этом египетская сторона сообщала об отсутствии указанного возбудителя в этой зоне. Карантинный объект несет прямую угрозу широкому спектру сельскохозяйственных и промышленных культур."Учитывая изложенное, Россельхознадзор с 6 апреля 2021 года вводит временные ограничения на поставки картофеля в Российскую Федерацию из Арабской Республики Египет, произведенного в указанной зоне, до полной ликвидации очагов выявленного карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта", - говорится в сообщении.Бурая бактериальная гниль картофеля – широко распространенное заболевание, преимущественно в странах с теплым и влажным климатом. Снижает урожайность на восприимчивых сортах картофеля до 50%. При хранении потери могут превышать 40%.
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россия, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), египет, в мире

Россия ограничит поставки картофеля из Египта

15:30 05.04.2021 (обновлено: 15:52 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россельхознадзор с 6 апреля вводит временные ограничения на поставки картофеля из одного из регионов Египта из-за обнаружения вредной бактерии, сообщается на сайте ведомства.
Вредоносная бактерия Pseudomonas, вызывающая бурую гниль картофеля и включенная в перечень карантинных объектов ЕАЭС, была выявлена в одной из зон возделывания в Египте. При этом египетская сторона сообщала об отсутствии указанного возбудителя в этой зоне. Карантинный объект несет прямую угрозу широкому спектру сельскохозяйственных и промышленных культур.
"Учитывая изложенное, Россельхознадзор с 6 апреля 2021 года вводит временные ограничения на поставки картофеля в Российскую Федерацию из Арабской Республики Египет, произведенного в указанной зоне, до полной ликвидации очагов выявленного карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта", - говорится в сообщении.
Бурая бактериальная гниль картофеля – широко распространенное заболевание, преимущественно в странах с теплым и влажным климатом. Снижает урожайность на восприимчивых сортах картофеля до 50%. При хранении потери могут превышать 40%.
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РоссияЕвразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ЕгипетВ мире
 
 
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