https://ria.ru/20210405/kartofel-1604305660.html

Россия ограничит поставки картофеля из Египта

Россия ограничит поставки картофеля из Египта

Россельхознадзор с 6 апреля вводит временные ограничения на поставки картофеля из одного из регионов Египта из-за обнаружения вредной бактерии, сообщается на... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:30

2021-04-05T15:30

2021-04-05T15:52

россия

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

египет

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россельхознадзор с 6 апреля вводит временные ограничения на поставки картофеля из одного из регионов Египта из-за обнаружения вредной бактерии, сообщается на сайте ведомства.Вредоносная бактерия Pseudomonas, вызывающая бурую гниль картофеля и включенная в перечень карантинных объектов ЕАЭС, была выявлена в одной из зон возделывания в Египте. При этом египетская сторона сообщала об отсутствии указанного возбудителя в этой зоне. Карантинный объект несет прямую угрозу широкому спектру сельскохозяйственных и промышленных культур."Учитывая изложенное, Россельхознадзор с 6 апреля 2021 года вводит временные ограничения на поставки картофеля в Российскую Федерацию из Арабской Республики Египет, произведенного в указанной зоне, до полной ликвидации очагов выявленного карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта", - говорится в сообщении.Бурая бактериальная гниль картофеля – широко распространенное заболевание, преимущественно в странах с теплым и влажным климатом. Снижает урожайность на восприимчивых сортах картофеля до 50%. При хранении потери могут превышать 40%.

https://ria.ru/20210205/zapret-1596172954.html

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), египет, в мире