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На Камчатке создадут службу спасения морских млекопитающих
На Камчатке создадут службу спасения морских млекопитающих
Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала идею Камчатского края о восстановлении службы спасения морских млекопитающих, существовавшей в советское РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T08:23
2021-04-05T09:06
владимир солодов
виктория абрамченко
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр - РИА Новости. Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала идею Камчатского края о восстановлении службы спасения морских млекопитающих, существовавшей в советское время, сообщается на сайте правительства Камчатского края.Отмечается, что особое внимание уделят помощи животным, которые попадают в сети или застревают в пластиковых изделиях."Для этих целей крайне важно в России и на Камчатке в частности иметь необходимые усыпляющие вещества, которые имеют повышенные требования и, к сожалению, на территории России не производятся. Соответствующая петиция, направленная в том числе на мой адрес, была организована природоохранными организациями Сахалина и получила большую поддержку в интернет-сети, набрав более 80 тысяч голосов. В рамках продвижения этой инициативы я передал письмо Виктории Валерьевне, которая её также поддержала. Виктория Абрамченко намерена дать необходимые поручения Россельхознадзору для выдачи разрешений на ввоз препаратов на Камчатку", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.Службу создадут при поддержке Кроноцкого заповедника при подключении волонтёров, имеющих опыт реабилитации морских животных. Ввозить в регион усыпляющее вещество и помогать животным будет краевое агентство по ветеринарии. Глава Камчатского края отметил, что сейчас в России нет ни одного органа власти, который бы занимался защитой морских животных.
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владимир солодов, виктория абрамченко, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), камчатский край, общество

На Камчатке создадут службу спасения морских млекопитающих

08:23 05.04.2021 (обновлено: 09:06 05.04.2021)
 
© Фото : РосприроднадзорЭксперты Росприроднадзора на Камчатке
Эксперты Росприроднадзора на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : Росприроднадзор
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр - РИА Новости. Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала идею Камчатского края о восстановлении службы спасения морских млекопитающих, существовавшей в советское время, сообщается на сайте правительства Камчатского края.
Отмечается, что особое внимание уделят помощи животным, которые попадают в сети или застревают в пластиковых изделиях.
"Для этих целей крайне важно в России и на Камчатке в частности иметь необходимые усыпляющие вещества, которые имеют повышенные требования и, к сожалению, на территории России не производятся. Соответствующая петиция, направленная в том числе на мой адрес, была организована природоохранными организациями Сахалина и получила большую поддержку в интернет-сети, набрав более 80 тысяч голосов. В рамках продвижения этой инициативы я передал письмо Виктории Валерьевне, которая её также поддержала. Виктория Абрамченко намерена дать необходимые поручения Россельхознадзору для выдачи разрешений на ввоз препаратов на Камчатку", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Котенок - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 21:30
Названа смертельная для домашних животных ошибка хозяев
Службу создадут при поддержке Кроноцкого заповедника при подключении волонтёров, имеющих опыт реабилитации морских животных. Ввозить в регион усыпляющее вещество и помогать животным будет краевое агентство по ветеринарии. Глава Камчатского края отметил, что сейчас в России нет ни одного органа власти, который бы занимался защитой морских животных.
 
Владимир СолодовВиктория АбрамченкоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Камчатский крайОбщество
 
 
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