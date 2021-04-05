https://ria.ru/20210405/kamchatka-1604226229.html

На Камчатке создадут службу спасения морских млекопитающих

На Камчатке создадут службу спасения морских млекопитающих

Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала идею Камчатского края о восстановлении службы спасения морских млекопитающих, существовавшей в советское РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T08:23

2021-04-05T08:23

2021-04-05T09:06

владимир солодов

виктория абрамченко

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

камчатский край

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр - РИА Новости. Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала идею Камчатского края о восстановлении службы спасения морских млекопитающих, существовавшей в советское время, сообщается на сайте правительства Камчатского края.Отмечается, что особое внимание уделят помощи животным, которые попадают в сети или застревают в пластиковых изделиях."Для этих целей крайне важно в России и на Камчатке в частности иметь необходимые усыпляющие вещества, которые имеют повышенные требования и, к сожалению, на территории России не производятся. Соответствующая петиция, направленная в том числе на мой адрес, была организована природоохранными организациями Сахалина и получила большую поддержку в интернет-сети, набрав более 80 тысяч голосов. В рамках продвижения этой инициативы я передал письмо Виктории Валерьевне, которая её также поддержала. Виктория Абрамченко намерена дать необходимые поручения Россельхознадзору для выдачи разрешений на ввоз препаратов на Камчатку", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.Службу создадут при поддержке Кроноцкого заповедника при подключении волонтёров, имеющих опыт реабилитации морских животных. Ввозить в регион усыпляющее вещество и помогать животным будет краевое агентство по ветеринарии. Глава Камчатского края отметил, что сейчас в России нет ни одного органа власти, который бы занимался защитой морских животных.

https://ria.ru/20210330/koshki-1603536003.html

камчатский край

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владимир солодов, виктория абрамченко, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), камчатский край, общество