https://ria.ru/20210405/iordaniya-1604231289.html

В МИД прокомментировали сообщения об арестах чиновников в Иордании

В МИД прокомментировали сообщения об арестах чиновников в Иордании

Москва выступает за стабильное развитие Иордании, желает королевству процветания, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:29

2021-04-05T09:29

2021-04-05T09:46

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иордания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152634/27/1526342748_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_bae53340d805650b612271746338e879.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва выступает за стабильное развитие Иордании, желает королевству процветания, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на фоне сообщений об аресте сводного брата короля и ряда чиновников."У нас очень добрые отношения с Амманом в целом и Его Величеством королем Абдаллой II", - отметил замглавы МИД РФ.Бывший наследный принц и сводный брат короля Иордании Хамза ибн аль-Хусейн заявил в ночь на воскресенье, что он помещен под домашний арест без возможности выйти на связь и лишен охраны. Ранее агентство Petra сообщило, что силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу, также занимавшего министерские посты, бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии аш-Шарифа ибн Зейда и несколько других чиновников. ВС Иордании заявили после этого, что потребовали от сводного брата короля Иордании прекратить действия, угрожающие безопасности королевства, но не объяснили детали произошедшего.

https://ria.ru/20210404/iordaniya-1604182388.html

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иордания, в мире