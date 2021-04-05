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https://ria.ru/20210405/iordaniya-1604231289.html
В МИД прокомментировали сообщения об арестах чиновников в Иордании
В МИД прокомментировали сообщения об арестах чиновников в Иордании
Москва выступает за стабильное развитие Иордании, желает королевству процветания, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:29
2021-04-05T09:46
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иордания
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва выступает за стабильное развитие Иордании, желает королевству процветания, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на фоне сообщений об аресте сводного брата короля и ряда чиновников."У нас очень добрые отношения с Амманом в целом и Его Величеством королем Абдаллой II", - отметил замглавы МИД РФ.Бывший наследный принц и сводный брат короля Иордании Хамза ибн аль-Хусейн заявил в ночь на воскресенье, что он помещен под домашний арест без возможности выйти на связь и лишен охраны. Ранее агентство Petra сообщило, что силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу, также занимавшего министерские посты, бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии аш-Шарифа ибн Зейда и несколько других чиновников. ВС Иордании заявили после этого, что потребовали от сводного брата короля Иордании прекратить действия, угрожающие безопасности королевства, но не объяснили детали произошедшего.
https://ria.ru/20210404/iordaniya-1604182388.html
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михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иордания, в мире

В МИД прокомментировали сообщения об арестах чиновников в Иордании

09:29 05.04.2021 (обновлено: 09:46 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва выступает за стабильное развитие Иордании, желает королевству процветания, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на фоне сообщений об аресте сводного брата короля и ряда чиновников.

"Мы выступаем за стабильность, за безопасность, это для нас традиционно дружественное государство. Так что желаем, чтобы оно было процветающим, чтобы были стабильные условия для социально-экономического развития королевства", - сказал Богданов.

"У нас очень добрые отношения с Амманом в целом и Его Величеством королем Абдаллой II", - отметил замглавы МИД РФ.
Бывший наследный принц и сводный брат короля Иордании Хамза ибн аль-Хусейн заявил в ночь на воскресенье, что он помещен под домашний арест без возможности выйти на связь и лишен охраны. Ранее агентство Petra сообщило, что силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу, также занимавшего министерские посты, бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии аш-Шарифа ибн Зейда и несколько других чиновников. ВС Иордании заявили после этого, что потребовали от сводного брата короля Иордании прекратить действия, угрожающие безопасности королевства, но не объяснили детали произошедшего.
Заместитель премьер-министра Иордании, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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Глава МИД Иордании назвал причину задержания брата короля
 
Михаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИорданияВ мире
 
 
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