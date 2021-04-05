В МИД прокомментировали сообщения об арестах чиновников в Иордании
09:29 05.04.2021 (обновлено: 09:46 05.04.2021)
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва выступает за стабильное развитие Иордании, желает королевству процветания, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на фоне сообщений об аресте сводного брата короля и ряда чиновников.
"Мы выступаем за стабильность, за безопасность, это для нас традиционно дружественное государство. Так что желаем, чтобы оно было процветающим, чтобы были стабильные условия для социально-экономического развития королевства", - сказал Богданов.
"У нас очень добрые отношения с Амманом в целом и Его Величеством королем Абдаллой II", - отметил замглавы МИД РФ.
Бывший наследный принц и сводный брат короля Иордании Хамза ибн аль-Хусейн заявил в ночь на воскресенье, что он помещен под домашний арест без возможности выйти на связь и лишен охраны. Ранее агентство Petra сообщило, что силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу, также занимавшего министерские посты, бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии аш-Шарифа ибн Зейда и несколько других чиновников. ВС Иордании заявили после этого, что потребовали от сводного брата короля Иордании прекратить действия, угрожающие безопасности королевства, но не объяснили детали произошедшего.