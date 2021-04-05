https://ria.ru/20210405/investirovanie-1604216974.html

Аналитик предупредил, как, инвестируя, не попасть в руки мошенников

Аналитик предупредил, как, инвестируя, не попасть в руки мошенников

Вкладывая капитал в различные активы, необходимо учитывать и существующие нерыночные риски, которые могут возникнуть из-за обмана и мошеннических схем. Поэтому... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T01:16

2021-04-05T01:16

2021-04-05T01:36

инвестиции

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вкладывая капитал в различные активы, необходимо учитывать и существующие нерыночные риски, которые могут возникнуть из-за обмана и мошеннических схем. Поэтому нужно всегда помнить несколько правил, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.По ее словам, следует, во-первых, остерегаться компаний-пустышек.Кроме того, нужно сравнивать обещания о прибыли с существующей безрисковой ставкой. Ее можно определить по ключевой ставке Банка России. Очень важно мониторить ситуацию. Например, хорошо бы знать текущая доходность по надежным облигациям. "Очень часто люди, становясь жертвами мошенников, отдают свои сбережения под расписку или переводят на счета в "мифические швейцарские банки". Помните еще одно правило: счёт должен быть оформлен лично на вас. Тщательно проверяйте это. Всегда думайте о своих деньгах, а то кто-то другой подумает о них как о своих", - констатирует Афанасьева.

https://ria.ru/20210331/investstrateg-1603551446.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестиции, центральный банк рф (цб рф), экономика