https://ria.ru/20210405/investirovanie-1604216974.html
Аналитик предупредил, как, инвестируя, не попасть в руки мошенников
Аналитик предупредил, как, инвестируя, не попасть в руки мошенников
Вкладывая капитал в различные активы, необходимо учитывать и существующие нерыночные риски, которые могут возникнуть из-за обмана и мошеннических схем. Поэтому... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T01:16
2021-04-05T01:16
2021-04-05T01:36
инвестиции
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вкладывая капитал в различные активы, необходимо учитывать и существующие нерыночные риски, которые могут возникнуть из-за обмана и мошеннических схем. Поэтому нужно всегда помнить несколько правил, рассказал агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.По ее словам, следует, во-первых, остерегаться компаний-пустышек.Кроме того, нужно сравнивать обещания о прибыли с существующей безрисковой ставкой. Ее можно определить по ключевой ставке Банка России. Очень важно мониторить ситуацию. Например, хорошо бы знать текущая доходность по надежным облигациям. "Очень часто люди, становясь жертвами мошенников, отдают свои сбережения под расписку или переводят на счета в "мифические швейцарские банки". Помните еще одно правило: счёт должен быть оформлен лично на вас. Тщательно проверяйте это. Всегда думайте о своих деньгах, а то кто-то другой подумает о них как о своих", - констатирует Афанасьева.
https://ria.ru/20210331/investstrateg-1603551446.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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инвестиции, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости.
Вкладывая капитал в различные активы, необходимо учитывать и существующие нерыночные риски, которые могут возникнуть из-за обмана и мошеннических схем. Поэтому нужно всегда помнить несколько правил, рассказал агентству "Прайм"
аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
По ее словам, следует, во-первых, остерегаться компаний-пустышек.
"Вы видите знакомый лейбл финансовой компании, банка, инвестиционного института, и там предлагают управление вашими деньгами или другие формы приумножения капитала, обязательно проверьте, не подделка ли эта компания", - предупреждает эксперт и советует присматриваться к деталям. У компаний-подделок адрес сайта отличается от официального. Есть разница и в логотипе и фирменной символике.
Кроме того, нужно сравнивать обещания о прибыли с существующей безрисковой ставкой. Ее можно определить по ключевой ставке Банка России. Очень важно мониторить ситуацию. Например, хорошо бы знать текущая доходность по надежным облигациям.
"Очень часто люди, становясь жертвами мошенников, отдают свои сбережения под расписку или переводят на счета в "мифические швейцарские банки". Помните еще одно правило: счёт должен быть оформлен лично на вас. Тщательно проверяйте это. Всегда думайте о своих деньгах, а то кто-то другой подумает о них как о своих", - констатирует Афанасьева.