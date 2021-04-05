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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210405/innoprom-1604307335.html
Стенд высоких технологий Москвы открылся на "Иннопроме" в Узбекистане
Стенд высоких технологий Москвы открылся на "Иннопроме" в Узбекистане
Коллективный стенд столичных производителей начал работу на промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", проходящей с 5 по 7... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:11
2021-04-05T16:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
узбекистан
технологии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Коллективный стенд столичных производителей начал работу на промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", проходящей с 5 по 7 апреля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В рамках мероприятия правительство Москвы продемонстрирует около 15 высокотехнологичных решений в области машиностроения и энергетических технологий, разработанных 8 столичными компаниями. Отмечается, что посетители выставки могут не только познакомиться с высокотехнологичной продукцией московских предприятий, но и увидеть производственные мощности компаний с помощью VR-технологий – специальных очков виртуальной реальности. "Отмечу, что Узбекистан занимает одну из лидирующих позиций в экспорте Москвы. По итогам прошлого года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в Узбекистан увеличился на 7,3% и достиг 464,5 миллиона долларов. При этом объем промышленного экспорта достиг 421,1 миллиона долларов, что на 5,9% больше, чем в 2019 году", - сообщил руководитель ДИПП Александр Прохоров.По данным Центра "Моспром", ННЭ Москвы в Узбекистан показывает уверенный рост уже не первый год. Так, в 2018 году его объем составил 293 миллиона долларов, а в 2019 году - уже 433 миллиона долларов.
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александр прохоров, москва, узбекистан, технологии

Стенд высоких технологий Москвы открылся на "Иннопроме" в Узбекистане

16:11 05.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПосетители на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019"
Посетители на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Коллективный стенд столичных производителей начал работу на промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", проходящей с 5 по 7 апреля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В рамках мероприятия правительство Москвы продемонстрирует около 15 высокотехнологичных решений в области машиностроения и энергетических технологий, разработанных 8 столичными компаниями.
"На стенде, организатором которого выступил Центр поддержки и развития экспорта "Моспром", столица представляет потенциальным зарубежным партнерам "умное освещение" в рамках развития направления Smart City. Кроме того, участникам выставки демонстрируют разработанные в столице промышленные литий-ионные аккумуляторы, способные работать в суровых температурных условиях, современные установки очистки воды для установки в частных домах, в школах и детских садах, цифровые манометры, датчики давления, термометры сопротивления и многое другое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посетители выставки могут не только познакомиться с высокотехнологичной продукцией московских предприятий, но и увидеть производственные мощности компаний с помощью VR-технологий – специальных очков виртуальной реальности.
"Отмечу, что Узбекистан занимает одну из лидирующих позиций в экспорте Москвы. По итогам прошлого года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в Узбекистан увеличился на 7,3% и достиг 464,5 миллиона долларов. При этом объем промышленного экспорта достиг 421,1 миллиона долларов, что на 5,9% больше, чем в 2019 году", - сообщил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
По данным Центра "Моспром", ННЭ Москвы в Узбекистан показывает уверенный рост уже не первый год. Так, в 2018 году его объем составил 293 миллиона долларов, а в 2019 году - уже 433 миллиона долларов.
Стенд автономной организации Моспром - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:06Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Центр "Моспром" проведет международный телемост "Москва-Африка"
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМоскваУзбекистанТехнологии
 
 
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