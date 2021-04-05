https://ria.ru/20210405/innoprom-1604307335.html

Стенд высоких технологий Москвы открылся на "Иннопроме" в Узбекистане

Стенд высоких технологий Москвы открылся на "Иннопроме" в Узбекистане

Коллективный стенд столичных производителей начал работу на промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", проходящей с 5 по 7... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:11

2021-04-05T16:11

2021-04-05T16:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

узбекистан

технологии

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Коллективный стенд столичных производителей начал работу на промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", проходящей с 5 по 7 апреля, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В рамках мероприятия правительство Москвы продемонстрирует около 15 высокотехнологичных решений в области машиностроения и энергетических технологий, разработанных 8 столичными компаниями. Отмечается, что посетители выставки могут не только познакомиться с высокотехнологичной продукцией московских предприятий, но и увидеть производственные мощности компаний с помощью VR-технологий – специальных очков виртуальной реальности. "Отмечу, что Узбекистан занимает одну из лидирующих позиций в экспорте Москвы. По итогам прошлого года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в Узбекистан увеличился на 7,3% и достиг 464,5 миллиона долларов. При этом объем промышленного экспорта достиг 421,1 миллиона долларов, что на 5,9% больше, чем в 2019 году", - сообщил руководитель ДИПП Александр Прохоров.По данным Центра "Моспром", ННЭ Москвы в Узбекистан показывает уверенный рост уже не первый год. Так, в 2018 году его объем составил 293 миллиона долларов, а в 2019 году - уже 433 миллиона долларов.

https://ria.ru/20210312/telemost-1600954535.html

москва

узбекистан

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александр прохоров, москва, узбекистан, технологии