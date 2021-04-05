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Путин подписал закон о госзащите силовиков
Путин подписал закон о госзащите силовиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:23
2021-04-05T15:26
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".Документ расширяет круг лиц, подлежащих госзащите в соответствии с указанным федеральным законом: к ним будут относиться федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных сил РФ, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки России - участники специальных операций.Также уточняется, что госзащите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии РФ, которые принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.
https://ria.ru/20210324/vozrast-1602669203.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, владимир путин

Путин подписал закон о госзащите силовиков

15:23 05.04.2021 (обновлено: 15:26 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления c Днем войск национальной гвардии России
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления c Днем войск национальной гвардии России - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Изменения вносятся в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".
Документ расширяет круг лиц, подлежащих госзащите в соответствии с указанным федеральным законом: к ним будут относиться федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных сил РФ, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки России - участники специальных операций.
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Также уточняется, что госзащите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии РФ, которые принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)БезопасностьВладимир Путин
 
 
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