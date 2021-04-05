https://ria.ru/20210405/goszaschita-1604303789.html

Путин подписал закон о госзащите силовиков

Путин подписал закон о госзащите силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:23

2021-04-05T15:23

2021-04-05T15:26

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".Документ расширяет круг лиц, подлежащих госзащите в соответствии с указанным федеральным законом: к ним будут относиться федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных сил РФ, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки России - участники специальных операций.Также уточняется, что госзащите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии РФ, которые принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.

https://ria.ru/20210324/vozrast-1602669203.html

https://ria.ru/20210329/prizyv-1603294816.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, владимир путин