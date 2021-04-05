https://ria.ru/20210405/furgal-1604266389.html

Песков призвал дождаться решения суда по делу Фургала

Песков призвал дождаться решения суда по делу Фургала

Вину экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала еще предстоит доказать в суде, без судебного приговора никого нельзя признавать виновным, заявил... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:18

2021-04-05T12:18

2021-04-05T12:18

уголовное дело сергея фургала

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вину экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала еще предстоит доказать в суде, без судебного приговора никого нельзя признавать виновным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в интервью газете "Коммерсант" Фургал рассказал, что его дело является заказным и строится на показаниях двух свидетелей: бывшего делового партнера Николая Мистрюкова и экс-полицейского Владимира Першина.На уточняющий вопрос, следят ли в Кремле за ходом следствия, Песков ответил отрицательно. "Нет, мы никогда не следим за ходом следствия. Это не наша прерогатива", - подчеркнул представитель Кремля.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.

https://ria.ru/20210228/telegrammy-1599280944.html

хабаровский край

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уголовное дело сергея фургала, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, хабаровский край, происшествия