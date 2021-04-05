Песков призвал дождаться решения суда по делу Фургала
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вину экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала еще предстоит доказать в суде, без судебного приговора никого нельзя признавать виновным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в интервью газете "Коммерсант" Фургал рассказал, что его дело является заказным и строится на показаниях двух свидетелей: бывшего делового партнера Николая Мистрюкова и экс-полицейского Владимира Першина.
"Идет следствие, и, безусловно, следствию и обвинению предстоит доказать в суде виновность Фургала. Вы знаете, что следствие не может признать человека виновным, это может сделать только суд, вынеся соответствующий вердикт. Поэтому до того, как такой вердикт вынесен, никого нельзя признавать виновным. Нужно просто дождаться суда", - сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, следят ли в Кремле за ходом следствия, Песков ответил отрицательно. "Нет, мы никогда не следим за ходом следствия. Это не наша прерогатива", - подчеркнул представитель Кремля.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.
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