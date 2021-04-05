https://ria.ru/20210405/furgal-1604245273.html

Защита Фургала настаивает на открытом процессе с присяжными в Хабаровске

Защита Фургала настаивает на открытом процессе с присяжными в Хабаровске

Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала считает, что в ходе открытого процесса с участием присяжных заседателей в Хабаровске докажет его... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:43

2021-04-05T10:43

2021-04-05T10:43

уголовное дело сергея фургала

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала считает, что в ходе открытого процесса с участием присяжных заседателей в Хабаровске докажет его непричастность к инкриминируемым преступлениям, сообщил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.В интервью газете "Коммерсант" Фургал рассказал, что его дело является заказным, оно строится на показаниях двух свидетелей: бывшего делового партнера Николая Мистрюкова и экс-полицейского Владимира Першина.По словам Кожемякина, в открытом и состязательном процессе невиновность Фургала будет очевидна."Он абсолютно готов к открытому судебному разбирательству, в ходе которого общественность сможет сама сполна убедиться в его невиновности, изучив наши аргументы и доказательства", - подчеркнул адвокат.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.

https://ria.ru/20210302/furgal-1599560558.html

https://ria.ru/20210208/furgal-1596562395.html

хабаровск

хабаровский край

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уголовное дело сергея фургала, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, происшествия