Защита Фургала настаивает на открытом процессе с присяжными в Хабаровске
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала считает, что в ходе открытого процесса с участием присяжных заседателей в Хабаровске докажет его непричастность к инкриминируемым преступлениям, сообщил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.
В интервью газете "Коммерсант" Фургал рассказал, что его дело является заказным, оно строится на показаниях двух свидетелей: бывшего делового партнера Николая Мистрюкова и экс-полицейского Владимира Першина.
"На сегодняшний день мы продолжаем знакомиться с делом, наша стратегическая позиция неизменна. Она заключается в том, что Фургал не причастен к тем преступлениям, в которых его обвиняют. В будущем мы будем настаивать на том, чтобы дело рассматривалось в открытом заседании с участием присяжных заседателей и, естественно, в Хабаровске", - отметил собеседник агентства.
По словам Кожемякина, в открытом и состязательном процессе невиновность Фургала будет очевидна.
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"Он абсолютно готов к открытому судебному разбирательству, в ходе которого общественность сможет сама сполна убедиться в его невиновности, изучив наши аргументы и доказательства", - подчеркнул адвокат.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
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