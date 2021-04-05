Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210405/evrovidenie-1604303880.html
Букмекеры определили фаворитов Евровидения
Букмекеры определили фаворитов Евровидения
Больше всего шансов на победу на песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции, свидетельствуют данные британских... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:24
2021-04-05T18:09
евровидение-2021
шоу-бизнес
культура
франция
роттердам
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600381516_71:186:1119:776_1920x0_80_0_0_ee07f55fd326699bf9107c8870dbd012.jpg
ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Больше всего шансов на победу на песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции, свидетельствуют данные британских букмекерских контор.Как подсчитал агрегатор букмекерских ставок Oddschecker, вероятность победы представителя Мальты составляет 18 процентов, Швейцарии — 13 процентов, Франции — 11 процентов. В первую пятерку вошли также Болгария и Италия (по семь процентов).Певица Манижа, представляющая на конкурсе Россию, по прогнозам букмекеров, может занять 14-е место. Ее шансы на победу оцениваются в два процента.Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Манижа представит песню "Russian Woman".
https://ria.ru/20210403/manizha-1604082660.html
франция
роттердам
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600381516_76:0:1253:883_1920x0_80_0_0_726009da999e0f33141938bf2eb26f2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евровидение-2021, шоу-бизнес, франция, роттердам, италия

Букмекеры определили фаворитов Евровидения

15:24 05.04.2021 (обновлено: 18:09 05.04.2021)
 
© Фото : EurovisionЕвровидение 2021
Евровидение 2021 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : Eurovision
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Больше всего шансов на победу на песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции, свидетельствуют данные британских букмекерских контор.
Как подсчитал агрегатор букмекерских ставок Oddschecker, вероятность победы представителя Мальты составляет 18 процентов, Швейцарии — 13 процентов, Франции — 11 процентов. В первую пятерку вошли также Болгария и Италия (по семь процентов).
Певица Манижа, представляющая на конкурсе Россию, по прогнозам букмекеров, может занять 14-е место. Ее шансы на победу оцениваются в два процента.
Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Манижа представит песню "Russian Woman".
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 13:06Культура
Клип Манижи стал самым популярным среди участников Евровидения-2021
 
КультураЕвровидение-2021Шоу-бизнесФранцияРоттердамИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния