https://ria.ru/20210405/evrovidenie-1604303880.html
Букмекеры определили фаворитов Евровидения
Букмекеры определили фаворитов Евровидения
Больше всего шансов на победу на песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции, свидетельствуют данные британских... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:24
2021-04-05T15:24
2021-04-05T18:09
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ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Больше всего шансов на победу на песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции, свидетельствуют данные британских букмекерских контор.Как подсчитал агрегатор букмекерских ставок Oddschecker, вероятность победы представителя Мальты составляет 18 процентов, Швейцарии — 13 процентов, Франции — 11 процентов. В первую пятерку вошли также Болгария и Италия (по семь процентов).Певица Манижа, представляющая на конкурсе Россию, по прогнозам букмекеров, может занять 14-е место. Ее шансы на победу оцениваются в два процента.Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Манижа представит песню "Russian Woman".
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евровидение-2021, шоу-бизнес, франция, роттердам, италия