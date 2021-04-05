https://ria.ru/20210405/evrovidenie-1604303880.html

Букмекеры определили фаворитов Евровидения

Букмекеры определили фаворитов Евровидения

Больше всего шансов на победу на песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции, свидетельствуют данные британских... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:24

2021-04-05T15:24

2021-04-05T18:09

евровидение-2021

шоу-бизнес

культура

франция

роттердам

италия

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ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Больше всего шансов на победу на песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции, свидетельствуют данные британских букмекерских контор.Как подсчитал агрегатор букмекерских ставок Oddschecker, вероятность победы представителя Мальты составляет 18 процентов, Швейцарии — 13 процентов, Франции — 11 процентов. В первую пятерку вошли также Болгария и Италия (по семь процентов).Певица Манижа, представляющая на конкурсе Россию, по прогнозам букмекеров, может занять 14-е место. Ее шансы на победу оцениваются в два процента.Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Манижа представит песню "Russian Woman".

https://ria.ru/20210403/manizha-1604082660.html

франция

роттердам

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, шоу-бизнес, франция, роттердам, италия