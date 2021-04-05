https://ria.ru/20210405/ekonomiya-1604266981.html

Почти 3,6 млрд рублей сэкономили на закупках в Подмосковье в 2020 году

Почти 3,6 млрд рублей сэкономили на закупках в Подмосковье в 2020 году

Порядка 3,6 миллиардов рублей бюджетных средств сэкономили в Подмосковье 2020 году благодаря закупкам через электронный магазин, сообщает пресс-служба комитета... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:20

2021-04-05T12:20

2021-04-05T12:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Порядка 3,6 миллиардов рублей бюджетных средств сэкономили в Подмосковье 2020 году благодаря закупкам через электронный магазин, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.Электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный в 2018 году для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде. "За 2020 год экономия, полученная в электронном магазине, составила достаточно внушительную сумму – порядка 3,6 миллиардов рублей, прирост на 21% к показателям прошлого года", - приводятся слова главы комитета Екатерины Волковой.

https://ria.ru/20210402/million-1604022573.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), экономика