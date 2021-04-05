https://ria.ru/20210405/ekonomiya-1604266981.html
Почти 3,6 млрд рублей сэкономили на закупках в Подмосковье в 2020 году
Почти 3,6 млрд рублей сэкономили на закупках в Подмосковье в 2020 году
Порядка 3,6 миллиардов рублей бюджетных средств сэкономили в Подмосковье 2020 году благодаря закупкам через электронный магазин, сообщает пресс-служба комитета... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:20
2021-04-05T12:20
2021-04-05T12:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Порядка 3,6 миллиардов рублей бюджетных средств сэкономили в Подмосковье 2020 году благодаря закупкам через электронный магазин, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.Электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный в 2018 году для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде. "За 2020 год экономия, полученная в электронном магазине, составила достаточно внушительную сумму – порядка 3,6 миллиардов рублей, прирост на 21% к показателям прошлого года", - приводятся слова главы комитета Екатерины Волковой.
https://ria.ru/20210402/million-1604022573.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика