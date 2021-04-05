Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210405/dukhovenstvo-1604315447.html
Путин подписал закон о переаттестации духовенства с зарубежными дипломами
Путин подписал закон о переаттестации духовенства с зарубежными дипломами
Президент России Владимир Путин подписал закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом, соответствующий документ... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:12
2021-04-05T16:12
религия и мировоззрение
госдума рф
сергей гаврилов
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_0:262:3016:1959_1920x0_80_0_0_b02b56a9679501dc56121e6806aad9b4.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Инициатива была внесена в Госдуму в июле прошлого года.Согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявлял, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в нашу страну для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности.
https://ria.ru/20210325/parkovki-1602875436.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_38:402:2232:2048_1920x0_80_0_0_eecf19a03155e4c3194bc06e013f2207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, сергей гаврилов, владимир путин, общество

Путин подписал закон о переаттестации духовенства с зарубежными дипломами

16:12 05.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Инициатива была внесена в Госдуму в июле прошлого года.
Согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.
Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.
Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявлял, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в нашу страну для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности.
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 19:31Религия и мировоззрение
В еврейской общине выступили за бесплатные парковки для духовенства
 
Религия и мировоззрениеГосдума РФСергей ГавриловВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния