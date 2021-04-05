https://ria.ru/20210405/dukhovenstvo-1604315447.html

Путин подписал закон о переаттестации духовенства с зарубежными дипломами

Путин подписал закон о переаттестации духовенства с зарубежными дипломами

Президент России Владимир Путин подписал закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом, соответствующий документ... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:12

2021-04-05T16:12

2021-04-05T16:12

религия и мировоззрение

госдума рф

сергей гаврилов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Инициатива была внесена в Госдуму в июле прошлого года.Согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявлял, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в нашу страну для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности.

https://ria.ru/20210325/parkovki-1602875436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, сергей гаврилов, владимир путин, общество