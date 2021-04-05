Путин подписал закон о переаттестации духовенства с зарубежными дипломами
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Инициатива была внесена в Госдуму в июле прошлого года.
Согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.
Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.
Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявлял, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в нашу страну для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности.