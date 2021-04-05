https://ria.ru/20210405/donbass-1604259112.html

В Совфеде заявили о стремлении Киева надавить на Германию и Францию

В Совфеде заявили о стремлении Киева надавить на Германию и Францию

Линия Киева на обострение ситуации в Донбассе для оказания давления на европейских союзников с целью провести ревизию Минских соглашений представляется... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:45

2021-04-05T11:45

2021-04-05T11:45

донецкая народная республика

денис пушилин

григорий карасин

берлин (город)

украина

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Линия Киева на обострение ситуации в Донбассе для оказания давления на европейских союзников с целью провести ревизию Минских соглашений представляется безответственной и опасной, заявил журналистам глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово"."Представляется безответственной и опасной нынешняя линия Киева на обострение в Донбассе как средства надавить на Берлин и Париж, чтобы те поддержали ревизию Минских соглашений", - сказал сенатор.По его словам, Киеву давно пора "начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений, а выискивать всякие обходные маневры - значит попусту терять время".

https://ria.ru/20210404/volodin-1604190868.html

донецкая народная республика

берлин (город)

украина

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донецкая народная республика, денис пушилин, григорий карасин, берлин (город), украина, в мире