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Ученые установили главный фактор долголетия
Ученые установили главный фактор долголетия
Результаты почти двадцатилетнего исследования диких овец в Шотландии показали, что с продолжительностью жизни коррелирует длина теломер, определяемая по большей РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-05T21:00
2021-04-05T21:00
2021-04-06T00:02
наука
генетика
долголетие
биология
здоровье
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Результаты почти двадцатилетнего исследования диких овец в Шотландии показали, что с продолжительностью жизни коррелирует длина теломер, определяемая по большей части генетикой и наследственностью, а не их сохранность, которая зависит от условий жизни и окружающей среды. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Длина теломер — концевых участков хромосом — считается важным биомаркером здоровья или старения всего организма. Чем короче теломеры, тем выше риск смерти — это универсальное правило для всех позвоночных. Однако до сих пор до конца не было ясно, что больше влияет на теломеры — наследственность или внешние факторы.Решение этого вопроса требует длительных наблюдений на протяжении жизни нескольких поколений, и такие исследования трудно провести на людях. Поэтому ученые из Норвегии, Великобритании и Канады под руководством Даниэля Нусси (Daniel Nussey) из Института биологии Норвежского научно-технологического университета выбрали для своих наблюдений более короткоживущий вид — замкнутую популяцию диких овец соайской породы, обитающих на островах Шотландии.В течение почти двадцати лет авторы собирали данные, а затем с помощью многомерных количественных генетических моделей проанализировали связь между длиной теломер, их сохранностью и последующей выживаемостью животных в зависимости от самых различных факторов.В итоге оказалось, что продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер и не коррелирует с их сохранностью, то есть степенью истощения. При этом первый параметр напрямую связан с генетической наследственностью, а второй — с факторами окружающей среды, такими как стресс или питание."Мы не нашли никаких доказательств того, что истощение теломер связано с повышенным риском смертности, — пишут авторы статьи. — Вместо этого мы обнаружили, что межиндивидуальные различия в средней длине теломер связаны с увеличением продолжительности жизни. Наш анализ показывает, что эта корреляция между средней длиной теломер и продолжительностью жизни индивида имеет генетическую основу".Авторы считают, что сделанное ими открытие предполагает важную роль генетики в контроле долголетия и отмечают необходимость продолжить исследования, изучив эволюционный аспект этого контроля.
https://ria.ru/20210330/starenie-1603435488.html
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генетика, долголетие, биология, здоровье
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Результаты почти двадцатилетнего исследования диких овец в Шотландии
показали, что с продолжительностью жизни коррелирует длина теломер, определяемая по большей части генетикой и наследственностью, а не их сохранность, которая зависит от условий жизни и окружающей среды. Статья опубликована
в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Длина теломер — концевых участков хромосом — считается важным биомаркером здоровья или старения всего организма. Чем короче теломеры, тем выше риск смерти — это универсальное правило для всех позвоночных. Однако до сих пор до конца не было ясно, что больше влияет на теломеры — наследственность или внешние факторы.
Решение этого вопроса требует длительных наблюдений на протяжении жизни нескольких поколений, и такие исследования трудно провести на людях. Поэтому ученые из Норвегии, Великобритании
и Канады
под руководством Даниэля Нусси (Daniel Nussey) из Института биологии Норвежского научно-технологического университета выбрали для своих наблюдений более короткоживущий вид — замкнутую популяцию диких овец соайской породы, обитающих на островах Шотландии.
В течение почти двадцати лет авторы собирали данные, а затем с помощью многомерных количественных генетических моделей проанализировали связь между длиной теломер, их сохранностью и последующей выживаемостью животных в зависимости от самых различных факторов.
В итоге оказалось, что продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер и не коррелирует с их сохранностью, то есть степенью истощения. При этом первый параметр напрямую связан с генетической наследственностью, а второй — с факторами окружающей среды, такими как стресс или питание.
"Мы не нашли никаких доказательств того, что истощение теломер связано с повышенным риском смертности, — пишут авторы статьи. — Вместо этого мы обнаружили, что межиндивидуальные различия в средней длине теломер связаны с увеличением продолжительности жизни. Наш анализ показывает, что эта корреляция между средней длиной теломер и продолжительностью жизни индивида имеет генетическую основу".
Авторы считают, что сделанное ими открытие предполагает важную роль генетики в контроле долголетия и отмечают необходимость продолжить исследования, изучив эволюционный аспект этого контроля.