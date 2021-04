https://ria.ru/20210405/dolgoletie-1604349962.html

Ученые установили главный фактор долголетия

Результаты почти двадцатилетнего исследования диких овец в Шотландии показали, что с продолжительностью жизни коррелирует длина теломер, определяемая по большей РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-05T21:00

2021-04-05T21:00

2021-04-06T00:02

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Результаты почти двадцатилетнего исследования диких овец в Шотландии показали, что с продолжительностью жизни коррелирует длина теломер, определяемая по большей части генетикой и наследственностью, а не их сохранность, которая зависит от условий жизни и окружающей среды. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Длина теломер — концевых участков хромосом — считается важным биомаркером здоровья или старения всего организма. Чем короче теломеры, тем выше риск смерти — это универсальное правило для всех позвоночных. Однако до сих пор до конца не было ясно, что больше влияет на теломеры — наследственность или внешние факторы.Решение этого вопроса требует длительных наблюдений на протяжении жизни нескольких поколений, и такие исследования трудно провести на людях. Поэтому ученые из Норвегии, Великобритании и Канады под руководством Даниэля Нусси (Daniel Nussey) из Института биологии Норвежского научно-технологического университета выбрали для своих наблюдений более короткоживущий вид — замкнутую популяцию диких овец соайской породы, обитающих на островах Шотландии.В течение почти двадцати лет авторы собирали данные, а затем с помощью многомерных количественных генетических моделей проанализировали связь между длиной теломер, их сохранностью и последующей выживаемостью животных в зависимости от самых различных факторов.В итоге оказалось, что продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер и не коррелирует с их сохранностью, то есть степенью истощения. При этом первый параметр напрямую связан с генетической наследственностью, а второй — с факторами окружающей среды, такими как стресс или питание."Мы не нашли никаких доказательств того, что истощение теломер связано с повышенным риском смертности, — пишут авторы статьи. — Вместо этого мы обнаружили, что межиндивидуальные различия в средней длине теломер связаны с увеличением продолжительности жизни. Наш анализ показывает, что эта корреляция между средней длиной теломер и продолжительностью жизни индивида имеет генетическую основу".Авторы считают, что сделанное ими открытие предполагает важную роль генетики в контроле долголетия и отмечают необходимость продолжить исследования, изучив эволюционный аспект этого контроля.

