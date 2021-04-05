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Регионом-лидером России по росту численности населения стал Севастополь
Регионом-лидером России по росту численности населения стал Севастополь
Общий прирост численности населения России в 2018-2020 годах наблюдался в 21 регионе, лидирующее место в процентном соотношении по данному показателю стал... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T05:07
2021-04-05T07:07
россия
демография
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Общий прирост численности населения России в 2018-2020 годах наблюдался в 21 регионе, лидирующее место в процентном соотношении по данному показателю стал Севастополь. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА Новости*.В тройку лидеров также вошли Ингушетия, Ленинградская область и Чечня.В количественном выражении лидерами по росту численности населения стали Московская область, Москва и Краснодарский край.Регионами с наибольшей убылью населения в абсолютном выражении стали Саратовская, Кемеровская и Нижегородская области.Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса. Она, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой - привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.Данные РосстатаРанее Росстат опубликовал предварительные данные, согласно которым в России на 1 января 2021 года проживали 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, что на 510 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Последний раз убыль населения свыше 500 тысяч человек регистрировалась в 2005 году.По данным статистики, в городах живут почти 109,3 миллиона человек, на селе — приблизительно 37 миллионов человек.Объективные демографические трендыВ ближайшие в России сложится тенденция к снижению численности населения, задача властей - переломить ее и к 2030 году обеспечить устойчивый рост этого показателя, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что такая ситуация вызвана объективными демографическими трендами. Переломить тенденцию, по словам Голиковой, планируется за счет стабилизации рождаемости и снижения уровня смертности.Ранее Голикова также заявляла, что потенциал увеличения численности населения не исчерпан. Она отмечала, что пандемия внесла коррективы, но, как и все меры демографического характера, меры, принятые в 2020 году, будут иметь отложенный эффект.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
https://ria.ru/20210405/naselenie-1603926231.html
https://ria.ru/20210331/perepis-1603677263.html
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60
россия, демография, общество

Регионом-лидером России по росту численности населения стал Севастополь

05:07 05.04.2021 (обновлено: 07:07 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМама с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Общий прирост численности населения России в 2018-2020 годах наблюдался в 21 регионе, лидирующее место в процентном соотношении по данному показателю стал Севастополь. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА Новости*.
В тройку лидеров также вошли Ингушетия, Ленинградская область и Чечня.
В количественном выражении лидерами по росту численности населения стали Московская область, Москва и Краснодарский край.
Регионами с наибольшей убылью населения в абсолютном выражении стали Саратовская, Кемеровская и Нижегородская области.
Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса. Она, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой - привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.
Демографический рейтинг регионов — 2021 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
00:00Инфографика
Демографический рейтинг регионов — 2021

Данные Росстата

Ранее Росстат опубликовал предварительные данные, согласно которым в России на 1 января 2021 года проживали 146 миллионов 238 тысяч 185 человек, что на 510 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Последний раз убыль населения свыше 500 тысяч человек регистрировалась в 2005 году.
По данным статистики, в городах живут почти 109,3 миллиона человек, на селе — приблизительно 37 миллионов человек.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 17:50
В Росстате рассказали о процедуре переписи населения на портале госуслуг

Объективные демографические тренды

В ближайшие в России сложится тенденция к снижению численности населения, задача властей - переломить ее и к 2030 году обеспечить устойчивый рост этого показателя, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что такая ситуация вызвана объективными демографическими трендами. Переломить тенденцию, по словам Голиковой, планируется за счет стабилизации рождаемости и снижения уровня смертности.
Ранее Голикова также заявляла, что потенциал увеличения численности населения не исчерпан. Она отмечала, что пандемия внесла коррективы, но, как и все меры демографического характера, меры, принятые в 2020 году, будут иметь отложенный эффект.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 13:28
В Кремле оценили демографическую ситуацию в России
 
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