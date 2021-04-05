https://ria.ru/20210405/delo-1604367250.html

СК завел дело на полицейского, устроившего "пьяное" ДТП под Воронежем

СК завел дело на полицейского, устроившего "пьяное" ДТП под Воронежем

СК возбудил уголовное дело в отношении полицейского, который в пьяном виде на своем Mercedes устроил ДТП, в котором получила тяжелые травмы женщина-водитель и... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T22:04

2021-04-05T22:04

2021-04-05T22:04

россия

гумвд

авто

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело в отношении полицейского, который в пьяном виде на своем Mercedes устроил ДТП, в котором получила тяжелые травмы женщина-водитель и пассажир ее автомобиля, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Авария произошла в 15.35 мск воскресенья на автодороге "Бутурлиновка-Воробьевка-Калач". Выехавший на встречную полосу Mercedes, за рулем которого был 33-летний сотрудник полиции, столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 29-летней женщины. Оба водителя были доставлены в районную больницу.По данным ГУМВД по региону, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.Как информирует следствие, в ДТП также пострадал 27-летний пассажир отечественного автомобиля. Он госпитализирован.Руководством ГУМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.

https://ria.ru/20210405/proekt-1604288772.html

россия

воронежская область

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россия, гумвд, авто, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, происшествия