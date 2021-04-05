Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/delo-1604367250.html
СК завел дело на полицейского, устроившего "пьяное" ДТП под Воронежем
СК завел дело на полицейского, устроившего "пьяное" ДТП под Воронежем
СК возбудил уголовное дело в отношении полицейского, который в пьяном виде на своем Mercedes устроил ДТП, в котором получила тяжелые травмы женщина-водитель и... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T22:04
2021-04-05T22:04
россия
гумвд
авто
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604304886_0:61:541:365_1920x0_80_0_0_6a7e88e7ff9c0fa10a76bf5fb851e702.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело в отношении полицейского, который в пьяном виде на своем Mercedes устроил ДТП, в котором получила тяжелые травмы женщина-водитель и пассажир ее автомобиля, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Авария произошла в 15.35 мск воскресенья на автодороге "Бутурлиновка-Воробьевка-Калач". Выехавший на встречную полосу Mercedes, за рулем которого был 33-летний сотрудник полиции, столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 29-летней женщины. Оба водителя были доставлены в районную больницу.По данным ГУМВД по региону, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.Как информирует следствие, в ДТП также пострадал 27-летний пассажир отечественного автомобиля. Он госпитализирован.Руководством ГУМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.
https://ria.ru/20210405/proekt-1604288772.html
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604304886_0:10:541:416_1920x0_80_0_0_b5dfed23a6a3e11f2c52577394a12030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, авто, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, происшествия

СК завел дело на полицейского, устроившего "пьяное" ДТП под Воронежем

22:04 05.04.2021
 
ДТП на автодороге "Бутурлиновка - Воробьевка" в Воронежской области
 ДТП на автодороге Бутурлиновка - Воробьевка в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело в отношении полицейского, который в пьяном виде на своем Mercedes устроил ДТП, в котором получила тяжелые травмы женщина-водитель и пассажир ее автомобиля, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
Авария произошла в 15.35 мск воскресенья на автодороге "Бутурлиновка-Воробьевка-Калач". Выехавший на встречную полосу Mercedes, за рулем которого был 33-летний сотрудник полиции, столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 29-летней женщины. Оба водителя были доставлены в районную больницу.
По данным ГУМВД по региону, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.
"В отношении 33-летнего сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения)", - говорится в сообщении.
Как информирует следствие, в ДТП также пострадал 27-летний пассажир отечественного автомобиля. Он госпитализирован.
Руководством ГУМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
14:23
В ГД внесли проект об ужесточении наказания за повторное пьяное вождение
 
РоссияГУМВДАвтоСледственный комитет России (СК РФ)Воронежская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния