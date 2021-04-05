СК завел дело на полицейского, устроившего "пьяное" ДТП под Воронежем
ДТП на автодороге "Бутурлиновка - Воробьевка" в Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело в отношении полицейского, который в пьяном виде на своем Mercedes устроил ДТП, в котором получила тяжелые травмы женщина-водитель и пассажир ее автомобиля, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
Авария произошла в 15.35 мск воскресенья на автодороге "Бутурлиновка-Воробьевка-Калач". Выехавший на встречную полосу Mercedes, за рулем которого был 33-летний сотрудник полиции, столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 29-летней женщины. Оба водителя были доставлены в районную больницу.
По данным ГУМВД по региону, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.
"В отношении 33-летнего сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения)", - говорится в сообщении.
Как информирует следствие, в ДТП также пострадал 27-летний пассажир отечественного автомобиля. Он госпитализирован.
Руководством ГУМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.