https://ria.ru/20210405/covid-19-1604269098.html

Почти 1,8 тысяч случаев Covid-19 выявлены в Подмосковье за 3 дня

Почти 1,8 тысяч случаев Covid-19 выявлены в Подмосковье за 3 дня

Почти 1,8 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Московской области в период с 3 по 5 мая, говорится в сводке министерства... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:29

2021-04-05T12:29

2021-04-05T12:29

новости подмосковья

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Почти 1,8 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Московской области в период с 3 по 5 мая, говорится в сводке министерства здравоохранения Подмосковье.Всего на сегодняшний день в Московской области зарегистрировано 235 207 случаев заболевания, выздоровели и выписались 193 189 человек, скончались 5 498 человек. В ведомстве отметили, что в статистике учитываются граждане, сдававшие анализ на коронавирусную инфекцию в Московской области, а также указавшие в графе "фактическое место проживания" один из городских округов Подмосковья.

https://ria.ru/20210302/spasenie-1599558074.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)