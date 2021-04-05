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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210405/covid-19-1604269098.html
Почти 1,8 тысяч случаев Covid-19 выявлены в Подмосковье за 3 дня
Почти 1,8 тысяч случаев Covid-19 выявлены в Подмосковье за 3 дня
Почти 1,8 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Московской области в период с 3 по 5 мая, говорится в сводке министерства... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:29
2021-04-05T12:29
новости подмосковья
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Почти 1,8 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Московской области в период с 3 по 5 мая, говорится в сводке министерства здравоохранения Подмосковье.Всего на сегодняшний день в Московской области зарегистрировано 235 207 случаев заболевания, выздоровели и выписались 193 189 человек, скончались 5 498 человек. В ведомстве отметили, что в статистике учитываются граждане, сдававшие анализ на коронавирусную инфекцию в Московской области, а также указавшие в графе "фактическое место проживания" один из городских округов Подмосковья.
https://ria.ru/20210302/spasenie-1599558074.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

Почти 1,8 тысяч случаев Covid-19 выявлены в Подмосковье за 3 дня

12:29 05.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Почти 1,8 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Московской области в период с 3 по 5 мая, говорится в сводке министерства здравоохранения Подмосковье.
Всего на сегодняшний день в Московской области зарегистрировано 235 207 случаев заболевания, выздоровели и выписались 193 189 человек, скончались 5 498 человек.
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В ведомстве отметили, что в статистике учитываются граждане, сдававшие анализ на коронавирусную инфекцию в Московской области, а также указавшие в графе "фактическое место проживания" один из городских округов Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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