https://ria.ru/20210405/chistota-1604274404.html

Более восьми тысяч обращений по чистоте дворов поступило в Подмосковье

Более восьми тысяч обращений по чистоте дворов поступило в Подмосковье

Более 8 тысяч обращений по вопросам чистоты общественных пространств и дворовых территорий поступило в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области за... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:55

2021-04-05T12:55

2021-04-05T12:55

новости подмосковья

госадмтехнадзор московской области

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Более 8 тысяч обращений по вопросам чистоты общественных пространств и дворовых территорий поступило в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении регионального Госадмтехнадзора."В ЦУР поступило 8 468 обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области. Среди лидирующих тем: "Провести уборку газонов, зеленых насаждений от загрязнений", "Очистить территорию тротуара, проезда, пешеходной дорожки от снега и наледи". Все эти обращения были отработаны в срок", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.Он также добавил, что в списке лидеров по нарушениям оказалась проблема проведения очистки контейнерной площадки и прилегающей территории от ТКО за неделю ЦУР помог решить 331 проблему. Наибольшее количество в Одинцове, Балашихе, Королеве.

https://ria.ru/20210405/podmoskove-1604272086.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госадмтехнадзор московской области