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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210405/chistota-1604274404.html
Более восьми тысяч обращений по чистоте дворов поступило в Подмосковье
Более восьми тысяч обращений по чистоте дворов поступило в Подмосковье
Более 8 тысяч обращений по вопросам чистоты общественных пространств и дворовых территорий поступило в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области за... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:55
2021-04-05T12:55
новости подмосковья
госадмтехнадзор московской области
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Более 8 тысяч обращений по вопросам чистоты общественных пространств и дворовых территорий поступило в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении регионального Госадмтехнадзора."В ЦУР поступило 8 468 обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области. Среди лидирующих тем: "Провести уборку газонов, зеленых насаждений от загрязнений", "Очистить территорию тротуара, проезда, пешеходной дорожки от снега и наледи". Все эти обращения были отработаны в срок", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.Он также добавил, что в списке лидеров по нарушениям оказалась проблема проведения очистки контейнерной площадки и прилегающей территории от ТКО за неделю ЦУР помог решить 331 проблему. Наибольшее количество в Одинцове, Балашихе, Королеве.
https://ria.ru/20210405/podmoskove-1604272086.html
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госадмтехнадзор московской области

Более восьми тысяч обращений по чистоте дворов поступило в Подмосковье

12:55 05.04.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовДетская площадка в районе Капотня в Москве
Детская площадка в районе Капотня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Более 8 тысяч обращений по вопросам чистоты общественных пространств и дворовых территорий поступило в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении регионального Госадмтехнадзора.
"В ЦУР поступило 8 468 обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Московской области. Среди лидирующих тем: "Провести уборку газонов, зеленых насаждений от загрязнений", "Очистить территорию тротуара, проезда, пешеходной дорожки от снега и наледи". Все эти обращения были отработаны в срок", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
Автобус в Подмосковье. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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Он также добавил, что в списке лидеров по нарушениям оказалась проблема проведения очистки контейнерной площадки и прилегающей территории от ТКО за неделю ЦУР помог решить 331 проблему. Наибольшее количество в Одинцове, Балашихе, Королеве.
 
Новости ПодмосковьяГосадмтехнадзор Московской области
 
 
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