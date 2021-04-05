https://ria.ru/20210405/biometriya-1604277851.html

ПСБ первым на рынке внедрил биометрию при подписании документов

ПСБ первым на рынке внедрил биометрию при подписании документов

ПСБ первым на рынке запустил пилотное решение для бизнеса, позволяющее предпринимателям подписывать транзакции и финансовые документы внутри мобильного банка с... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:21

2021-04-05T13:21

2021-04-05T13:21

банк псб

промсвязьбанк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. ПСБ первым на рынке запустил пилотное решение для бизнеса, позволяющее предпринимателям подписывать транзакции и финансовые документы внутри мобильного банка с помощью биометрических данных, сохраненных владельцем на мобильном устройстве. подтверждение операции происходит по отпечатку пальца или с помощью взгляда на экран, не выходя из приложения, сообщает пресс-служба банка.По словам директора департамента электронного бизнеса ПСБ Ивана Паткина, банк постоянно работает над повышением качества, удобства и надежности услуг для клиентов.По данным пресс-службы, в ближайшее время сервис будет доступен всем пользователям мобильного приложения "PSB Мой Бизнес".

https://ria.ru/20210401/chat-bank-1603785721.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, промсвязьбанк, новости компаний - экономика