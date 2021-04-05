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ПСБ первым на рынке внедрил биометрию при подписании документов
ПСБ первым на рынке внедрил биометрию при подписании документов
ПСБ первым на рынке запустил пилотное решение для бизнеса, позволяющее предпринимателям подписывать транзакции и финансовые документы внутри мобильного банка с... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:21
2021-04-05T13:21
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. ПСБ первым на рынке запустил пилотное решение для бизнеса, позволяющее предпринимателям подписывать транзакции и финансовые документы внутри мобильного банка с помощью биометрических данных, сохраненных владельцем на мобильном устройстве. подтверждение операции происходит по отпечатку пальца или с помощью взгляда на экран, не выходя из приложения, сообщает пресс-служба банка.По словам директора департамента электронного бизнеса ПСБ Ивана Паткина, банк постоянно работает над повышением качества, удобства и надежности услуг для клиентов.По данным пресс-службы, в ближайшее время сервис будет доступен всем пользователям мобильного приложения "PSB Мой Бизнес".
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банк псб, промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ первым на рынке внедрил биометрию при подписании документов

13:21 05.04.2021
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. ПСБ первым на рынке запустил пилотное решение для бизнеса, позволяющее предпринимателям подписывать транзакции и финансовые документы внутри мобильного банка с помощью биометрических данных, сохраненных владельцем на мобильном устройстве. подтверждение операции происходит по отпечатку пальца или с помощью взгляда на экран, не выходя из приложения, сообщает пресс-служба банка.
"Новое решение значительно упрощает клиентский путь в цифровых каналах - все транзакции и финансовые документы подписываются усиленной электронной подписью, сформированной согласно стандартам криптографической защиты информации, непосредственно из мобильного приложения "PSB Мой Бизнес", без переходов в другие приложения, что сокращает количество действий внутри одной операции и повышает безопасность платежей", - говорится в пресс-релизе.
По словам директора департамента электронного бизнеса ПСБ Ивана Паткина, банк постоянно работает над повышением качества, удобства и надежности услуг для клиентов.
"Проект, реализованный совместно с SafeTech и КриптоПро на базе модуля аутентификации myDSS, позволяет не только повысить безопасность проведения платежей в интернете и мобильном банке, но и значительно упрощает клиентский путь, связанный с подтверждением транзакций и заверением документов в цифровых каналах: теперь это можно делать с помощью мобильного телефона одним касанием или взглядом", - отметил Паткин.
По данным пресс-службы, в ближайшее время сервис будет доступен всем пользователям мобильного приложения "PSB Мой Бизнес".
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