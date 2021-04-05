ПСБ первым на рынке внедрил биометрию при подписании документов
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. ПСБ первым на рынке запустил пилотное решение для бизнеса, позволяющее предпринимателям подписывать транзакции и финансовые документы внутри мобильного банка с помощью биометрических данных, сохраненных владельцем на мобильном устройстве. подтверждение операции происходит по отпечатку пальца или с помощью взгляда на экран, не выходя из приложения, сообщает пресс-служба банка.
"Новое решение значительно упрощает клиентский путь в цифровых каналах - все транзакции и финансовые документы подписываются усиленной электронной подписью, сформированной согласно стандартам криптографической защиты информации, непосредственно из мобильного приложения "PSB Мой Бизнес", без переходов в другие приложения, что сокращает количество действий внутри одной операции и повышает безопасность платежей", - говорится в пресс-релизе.
По словам директора департамента электронного бизнеса ПСБ Ивана Паткина, банк постоянно работает над повышением качества, удобства и надежности услуг для клиентов.
"Проект, реализованный совместно с SafeTech и КриптоПро на базе модуля аутентификации myDSS, позволяет не только повысить безопасность проведения платежей в интернете и мобильном банке, но и значительно упрощает клиентский путь, связанный с подтверждением транзакций и заверением документов в цифровых каналах: теперь это можно делать с помощью мобильного телефона одним касанием или взглядом", - отметил Паткин.
По данным пресс-службы, в ближайшее время сервис будет доступен всем пользователям мобильного приложения "PSB Мой Бизнес".