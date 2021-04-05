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Джастин Бибер удивил поклонников, выпустив на Пасху новый альбом
Джастин Бибер удивил поклонников, выпустив на Пасху новый альбом
Канадский музыкант Джастин Бибер удивил поклонников, неожиданно выпустив в католическую Пасху мини-альбом под названием "Freedom". РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:36
2021-04-05T15:36
2021-04-05T15:36
музыка
католическая пасха
культура
новости культуры
джастин бибер
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Канадский музыкант Джастин Бибер удивил поклонников, неожиданно выпустив в католическую Пасху мини-альбом под названием "Freedom".Прошло всего две недели с тех пор, как 19 марта исполнитель представил свой шестой студийный диск "Justice". В трек-лист нового мини-альбома вошло шесть композиций: "Freedom", "All She Wrote", "We’re in This Together", "Where You Go I Follow", "Where Do I Fit In" и "Afraid to Say". В них Бибер размышляет о своем душевном состоянии и смысле жизни.В комментариях под одним из постов в Instagram, посвященных релизу, пользователи написали, что это "лучшие песни", которые они когда-либо слышали, и поблагодарили музыканта за альбом. "Freedom" можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.
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музыка, католическая пасха, новости культуры, джастин бибер
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Канадский музыкант Джастин Бибер удивил поклонников, неожиданно выпустив в католическую Пасху мини-альбом под названием "Freedom".
Прошло всего две недели с тех пор, как 19 марта исполнитель представил свой шестой студийный диск "Justice".
В трек-лист нового мини-альбома вошло шесть композиций: "Freedom", "All She Wrote", "We’re in This Together", "Where You Go I Follow", "Where Do I Fit In" и "Afraid to Say". В них Бибер размышляет о своем душевном состоянии и смысле жизни.
В комментариях под одним из постов в Instagram, посвященных релизу, пользователи написали
, что это "лучшие песни", которые они когда-либо слышали, и поблагодарили музыканта за альбом.
"Freedom" можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.