Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/bezrabotnye-1604230315.html
В России снизилось число зарегистрированных безработных
В России снизилось число зарегистрированных безработных
Число зарегистрированных безработными в РФ снизилось с 1,9 миллиона до 1,755 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:16
2021-04-05T09:22
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355631_0:217:2870:1831_1920x0_80_0_0_ee47a461b5b9e04a0b1f5198d9645b3b.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в РФ снизилось с 1,9 миллиона до 1,755 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.В Минтруде напомнили, что статистические наблюдения за уровнем безработицы осуществляет Росстат.По данным Росстата, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в феврале снизился еще на 0,1 процентный пункт – с 5,8% до 5,7%, а число безработных в феврале составило 4,24 миллиона человек.Восемнадцатого марта замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова заявляла, что ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, зарегистрированы безработными 1,9 миллиона человек.
https://ria.ru/20210331/bezrabotitsa-1603570824.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355631_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_30345900e1ba644d9dc3289255f77d65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В России снизилось число зарегистрированных безработных

09:16 05.04.2021 (обновлено: 09:22 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ПивоваровЦентр занятости населения
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в РФ снизилось с 1,9 миллиона до 1,755 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
В Минтруде напомнили, что статистические наблюдения за уровнем безработицы осуществляет Росстат.
По данным Росстата, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в феврале снизился еще на 0,1 процентный пункт – с 5,8% до 5,7%, а число безработных в феврале составило 4,24 миллиона человек.

"Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, продолжила снижаться. По состоянию на 1 апреля 2021 года, она составила менее 1,755 миллиона человек", - уточнили в министерстве.

Восемнадцатого марта замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова заявляла, что ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, зарегистрированы безработными 1,9 миллиона человек.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 10:06
Правительство изменило правила выплат максимальных пособий по безработице
 
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:49Росприроднадзор заберет животных жителя Мытищ, устроившего стрельбу
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
12:20Путин проведет международные телефонные разговоры
12:19Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
12:18Песков призвал дождаться решения суда по делу Фургала
12:17В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией
12:17Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля
Лента новостейМолния