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В России снизилось число зарегистрированных безработных
В России снизилось число зарегистрированных безработных
Число зарегистрированных безработными в РФ снизилось с 1,9 миллиона до 1,755 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:16
2021-04-05T09:16
2021-04-05T09:22
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в РФ снизилось с 1,9 миллиона до 1,755 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.В Минтруде напомнили, что статистические наблюдения за уровнем безработицы осуществляет Росстат.По данным Росстата, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в феврале снизился еще на 0,1 процентный пункт – с 5,8% до 5,7%, а число безработных в феврале составило 4,24 миллиона человек.Восемнадцатого марта замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова заявляла, что ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, зарегистрированы безработными 1,9 миллиона человек.
https://ria.ru/20210331/bezrabotitsa-1603570824.html
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество