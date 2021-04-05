https://ria.ru/20210405/bezrabotnye-1604230315.html

В России снизилось число зарегистрированных безработных

В России снизилось число зарегистрированных безработных

Число зарегистрированных безработными в РФ снизилось с 1,9 миллиона до 1,755 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:16

2021-04-05T09:16

2021-04-05T09:22

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных безработными в РФ снизилось с 1,9 миллиона до 1,755 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.В Минтруде напомнили, что статистические наблюдения за уровнем безработицы осуществляет Росстат.По данным Росстата, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в феврале снизился еще на 0,1 процентный пункт – с 5,8% до 5,7%, а число безработных в феврале составило 4,24 миллиона человек.Восемнадцатого марта замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова заявляла, что ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, зарегистрированы безработными 1,9 миллиона человек.

https://ria.ru/20210331/bezrabotitsa-1603570824.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество