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Жителя Костромы будут судить за призывы к массовым беспорядкам
Жителя Костромы будут судить за призывы к массовым беспорядкам
Житель Костромы, призывавший в социальной сети к массовым беспорядкам, предстанет перед судом, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:06
2021-04-05T12:06
следственный комитет россии (ск рф)
кострома
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Житель Костромы, призывавший в социальной сети к массовым беспорядкам, предстанет перед судом, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.В отношении 31-летнего мужчины было возбуждено дело по статье "призывы к массовым беспорядкам и к участию в них, а равно призывы к применению насилия над гражданами". Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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следственный комитет россии (ск рф), кострома, происшествия

Жителя Костромы будут судить за призывы к массовым беспорядкам

12:06 05.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Житель Костромы, призывавший в социальной сети к массовым беспорядкам, предстанет перед судом, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
"По версии следствия, обвиняемый в период времени с августа 2018 года по апрель 2020 года, находясь в квартире по месту своего проживания в городе Костроме, используя мобильный телефон, умышленно систематически размещал в новостных лентах в одной из социальных сетей публичные призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия и к участию в них, а также призывал к насилию над гражданами", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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В СК напомнили об ответственности за призывы к массовым беспорядкам
В отношении 31-летнего мужчины было возбуждено дело по статье "призывы к массовым беспорядкам и к участию в них, а равно призывы к применению насилия над гражданами". Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Свою вину в совершении инкриминируемого преступления мужчина признал в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУ СК,
 
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