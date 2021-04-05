Жителя Костромы будут судить за призывы к массовым беспорядкам
"По версии следствия, обвиняемый в период времени с августа 2018 года по апрель 2020 года, находясь в квартире по месту своего проживания в городе Костроме, используя мобильный телефон, умышленно систематически размещал в новостных лентах в одной из социальных сетей публичные призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия и к участию в них, а также призывал к насилию над гражданами", - говорится в сообщении.
11 февраля, 13:11В СК напомнили об ответственности за призывы к массовым беспорядкам
В отношении 31-летнего мужчины было возбуждено дело по статье "призывы к массовым беспорядкам и к участию в них, а равно призывы к применению насилия над гражданами". Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Свою вину в совершении инкриминируемого преступления мужчина признал в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУ СК,