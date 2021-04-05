https://ria.ru/20210405/besporyadki-1604263531.html

Жителя Костромы будут судить за призывы к массовым беспорядкам

Жителя Костромы будут судить за призывы к массовым беспорядкам

Житель Костромы, призывавший в социальной сети к массовым беспорядкам, предстанет перед судом, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:06

2021-04-05T12:06

2021-04-05T12:06

следственный комитет россии (ск рф)

кострома

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Житель Костромы, призывавший в социальной сети к массовым беспорядкам, предстанет перед судом, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.В отношении 31-летнего мужчины было возбуждено дело по статье "призывы к массовым беспорядкам и к участию в них, а равно призывы к применению насилия над гражданами". Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20210211/otvetstvennost-1596971919.html

кострома

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кострома, происшествия