https://ria.ru/20210405/belorussiya-1604250507.html

В Белоруссии водитель въехал в толпу людей из-за ссоры в кафе

В Белоруссии водитель въехал в толпу людей из-за ссоры в кафе

Мужчина въехал на автомобиле в толпу людей в Глуске Могилевской области из-за ссоры в кафе и попытался скрыться, пять человек пострадали, сообщила в понедельник РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:06

2021-04-05T11:06

2021-04-05T11:52

мвд белоруссии

бобруйск

могилевская область

в мире

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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Мужчина въехал на автомобиле в толпу людей в Глуске Могилевской области из-за ссоры в кафе и попытался скрыться, пять человек пострадали, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии."В Глуске Audi въехала в толпу, водитель попытался скрыться. Инцидент случился ночью 4 апреля возле ночного кафе. Перед этим водитель иномарки вместе со знакомым отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими. Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.По ее информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. "Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, стоявшую на тротуаре возле входа. В результате наезда пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что водитель не остановился и попытался скрыться с места, однако наряд ГАИ обнаружил нарушителя – началась погоня. Милиционеры неоднократно подавали сигнал об остановке, включая красно-синие маячки и звуковой сигнал. В итоге иномарку удалось остановить в 10 километрах от Глуска."За рулем оказался 34-летний житель Бобруйска, от медицинского освидетельствования он отказался", - отметили в пресс-службе.Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ранее фигурант был судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210310/voditel-1600555292.html

https://ria.ru/20201215/serbiya-1589371422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент наезда Audi на толпу людей в Глуске Мужчина въехал в толпу людей в Глуске Могилевской области из-за ссоры в кафе и попытался скрыться, пять человек пострадали. Перед этим водитель иномарки вместе со знакомым отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими. 2021-04-05T11:06 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, бобруйск, могилевская область, в мире