Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/belorussiya-1604250507.html
В Белоруссии водитель въехал в толпу людей из-за ссоры в кафе
В Белоруссии водитель въехал в толпу людей из-за ссоры в кафе
Мужчина въехал на автомобиле в толпу людей в Глуске Могилевской области из-за ссоры в кафе и попытался скрыться, пять человек пострадали, сообщила в понедельник РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:06
2021-04-05T11:52
мвд белоруссии
бобруйск
могилевская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604260486_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0f66c9d9bd857308e7bbef39ea30840c.jpg
МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Мужчина въехал на автомобиле в толпу людей в Глуске Могилевской области из-за ссоры в кафе и попытался скрыться, пять человек пострадали, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии."В Глуске Audi въехала в толпу, водитель попытался скрыться. Инцидент случился ночью 4 апреля возле ночного кафе. Перед этим водитель иномарки вместе со знакомым отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими. Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.По ее информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. "Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, стоявшую на тротуаре возле входа. В результате наезда пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что водитель не остановился и попытался скрыться с места, однако наряд ГАИ обнаружил нарушителя – началась погоня. Милиционеры неоднократно подавали сигнал об остановке, включая красно-синие маячки и звуковой сигнал. В итоге иномарку удалось остановить в 10 километрах от Глуска."За рулем оказался 34-летний житель Бобруйска, от медицинского освидетельствования он отказался", - отметили в пресс-службе.Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ранее фигурант был судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210310/voditel-1600555292.html
https://ria.ru/20201215/serbiya-1589371422.html
бобруйск
могилевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Момент наезда Audi на толпу людей в Глуске
Мужчина въехал в толпу людей в Глуске Могилевской области из-за ссоры в кафе и попытался скрыться, пять человек пострадали. Перед этим водитель иномарки вместе со знакомым отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими.
2021-04-05T11:06
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604260486_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_15c3526d4d4b4323605d47edc30a7ff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, бобруйск, могилевская область, в мире

В Белоруссии водитель въехал в толпу людей из-за ссоры в кафе

11:06 05.04.2021 (обновлено: 11:52 05.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Мужчина въехал на автомобиле в толпу людей в Глуске Могилевской области из-за ссоры в кафе и попытался скрыться, пять человек пострадали, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
"В Глуске Audi въехала в толпу, водитель попытался скрыться. Инцидент случился ночью 4 апреля возле ночного кафе. Перед этим водитель иномарки вместе со знакомым отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими. Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 09:08
В Японии задержали водителя, въехавшего в здание кафе
По ее информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. "Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, стоявшую на тротуаре возле входа. В результате наезда пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что водитель не остановился и попытался скрыться с места, однако наряд ГАИ обнаружил нарушителя – началась погоня. Милиционеры неоднократно подавали сигнал об остановке, включая красно-синие маячки и звуковой сигнал. В итоге иномарку удалось остановить в 10 километрах от Глуска.
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 17:29
В Белграде мужчина въехал в ограждение здания парламента
"За рулем оказался 34-летний житель Бобруйска, от медицинского освидетельствования он отказался", - отметили в пресс-службе.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ранее фигурант был судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности, уточнили в пресс-службе.
 
МВД БелоруссииБобруйскМогилевская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:49Росприроднадзор заберет животных жителя Мытищ, устроившего стрельбу
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
12:20Путин проведет международные телефонные разговоры
12:19Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
12:18Песков призвал дождаться решения суда по делу Фургала
12:17В Кремле назвали гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией
12:17Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля
Лента новостейМолния