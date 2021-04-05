https://ria.ru/20210405/aviabilety-1604228365.html

В России вырастут цены на авиабилеты

В России вырастут цены на авиабилеты

С наступлением отпускного сезона в России вырастет стоимость авиаперелетов, рассказал "Российской газете" руководитель Федерального агентства воздушного... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T08:55

2021-04-05T08:55

2021-04-05T11:48

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

александр нерадько

общество

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. С наступлением отпускного сезона в России вырастет стоимость авиаперелетов, рассказал "Российской газете" руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.По его словам, летом традиционно прогнозируется увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, однако цены вырастут незначительно.Их сдерживанию будет способствовать постепенное возобновление международных авиаперелетов, считает Нерадько. Это положительно повлияет на работу авиакомпаний и позволит избежать скачкообразного изменения цен, уверен он.Нерадько подчеркнул, что авиакомпании проводят взвешенную ценовую политику.По словам Нерадько, данные авиакомпаний говорят о том, что продажи на апрель — июнь в среднем на семь процентов ниже, чем в 2019 году.На днях газета "Известия" написала, что цены на перелеты в некоторые российские города в апреле — июне подскочили на 15-120 процентов по сравнению с 2019 годом. В Минтрансе это не подтвердили, отметив, что на некоторых направлениях цены даже снизились.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/aviabilety-1603972408.html

https://ria.ru/20210202/aviaperelet-1595614459.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр нерадько, общество