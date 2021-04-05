https://ria.ru/20210405/akra-1604220755.html

АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков

АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков

Сохраняющиеся в 2021 году риски оттока средств физических лиц со срочных вкладов могут ограничить значительное число банков в объеме активных операций или... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T04:31

2021-04-05T04:31

2021-04-05T04:31

россия

банки

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сохраняющиеся в 2021 году риски оттока средств физических лиц со срочных вкладов могут ограничить значительное число банков в объеме активных операций или вынудить их искать дополнительные источники пополнения ресурсов. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Эксперты отметили, что больше всего от данного риска защищены крупные банки, входящие в топ-20, так как они свободнее замещают срочные депозиты средствами на текущих счетах, в том числе благодаря зарплатным проектам. Так, в 2020 году почти все из 20 крупнейших кредитных организаций показали приток средств физлиц, при этом в небольших банках в условиях низких ставок сложилась обратная тенденция.Срочные вклады граждан являются основным источником фондирования почти половины российских банков, при этом особенно их роль высока у банков, который занимают по размеру активов места с 20-го по 50-е (57%) и 100-200-е (63%), в то время как у кредитных организаций из первой "десятки" - только 20%, указали в АКРА.По мнению аналитиков агентства, можно говорить о том, что по мере снижения размера банков вместе с риском высокой концентрации для них возрастает и риск ликвидности. В целом АКРА ожидает сохранения нестабильности срочных вкладов физических лиц на протяжении этого года.В такой ситуации, как указывает РБК, банки будут вынуждены повышать ставки по вкладам не только из-за роста ключевой ставки Центробанка. Как заявил изданию старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, в течение этого года доходность сберегательных продуктов может вырасти на 0,5–0,7 процентных пунктов. В середине марта Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5 процента годовых. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. Мера, призванная снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты, может привести к росту процентов по займам и депозитным вкладам. В частности, об этом уже заявили в Сбербанке, отметив, что повышения будут "не очень значимыми". В ВТБ также анонсировали изменения.В прошлом году Банк России для борьбы с последствиями пандемии впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику: летом ставку довели до исторического минимума в 4,25 процента годовых. Но осенью инфляция стала разгоняться и цикл смягчений поставили на паузу.

https://ria.ru/20210315/vkladchiki-1601192401.html

https://ria.ru/20210331/dengi-1603564481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, банки, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф), экономика