https://ria.ru/20210404/zemletryasenie-1604208988.html

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у берегов Мексики, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T22:36

2021-04-04T22:36

2021-04-04T22:36

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у берегов Мексики, сообщает Геологическая служба США.По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 99 километрах юго-западнее города Ла-Ривьера, их очаг залегал на глубине 10 километров.Землетрясение зафиксировано в 18:43 по времени UTC (21:43 мск).Об угрозе цунами не сообщалось.

https://ria.ru/20210321/zemletryasenie-1602182185.html

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