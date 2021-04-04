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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у берегов Мексики, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T22:36
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у берегов Мексики, сообщает Геологическая служба США.По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 99 километрах юго-западнее города Ла-Ривьера, их очаг залегал на глубине 10 километров.Землетрясение зафиксировано в 18:43 по времени UTC (21:43 мск).Об угрозе цунами не сообщалось.
https://ria.ru/20210321/zemletryasenie-1602182185.html
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мексика, сша, в мире

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4

22:36 04.04.2021
 
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Flickr / Matt Katzenberger
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у берегов Мексики, сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 99 километрах юго-западнее города Ла-Ривьера, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Землетрясение зафиксировано в 18:43 по времени UTC (21:43 мск).
Об угрозе цунами не сообщалось.
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