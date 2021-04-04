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В России стартовала акция "Десять тысяч шагов к жизни"
В России стартовала акция "Десять тысяч шагов к жизни"
Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни", приуроченная ко всемирному дню здоровья, началась в России, центральная площадка расположилась в этом году на ВДНХ РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T14:55
2021-04-04T14:55
лео бокерия
воз
москва
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни", приуроченная ко всемирному дню здоровья, началась в России, центральная площадка расположилась в этом году на ВДНХ в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Акция "10 000 шагов к жизни" проводилась впервые шесть лет назад и была основана на рекомендациях ВОЗ проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. В этом году акцию приурочили к Всемирному дню здоровья, который каждый год посвящается глобальным проблемам здравоохранения мира и проходит под разными девизами. В этом году он посвящён сокращению неравенства в отношении здоровья и проходит под девизом "Все вместе к более справедливому и здоровому миру".Перед стартом ведущие завлекают гуляющих жителей Москвы на утреннюю зарядку, а волонтеры-инструкторы Лиги здоровья нации предлагают измерить основные показатели здоровья, о которых перед прогулкой в 8 километров не плохо было бы знать.Старт акции "10 000 шагов к жизни" на ВДНХ дал президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия."Могу зафиксировать тот факт, что пить мы стали меньше, курить мы стали намного меньше. Немного в части курения беспокоят нас женщины: серьезно вам говорю, они как-то тяжелее отвыкают от этого процесса. Будем надеяться, что если мы будем об этом говорить, помогать, то мы не будем такой прокуренной нацией. Хочу вам пожелать как врач крепкого здоровья, благополучия, решения всех тех задумок, которые у вас есть", - сказал со сцены Бокерия.Отмечается, что акция "10 000 шагов к жизни" проходит во всех субъектах РФ и призвана поддержать движение по организации пешеходных маршрутов здоровья во всех муниципалитетах страны.
https://ria.ru/20210402/aktsiya-1603947207.html
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лео бокерия, воз, москва, общество

В России стартовала акция "Десять тысяч шагов к жизни"

14:55 04.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖенщина занимается скандинавской ходьбой в сквере на Океанском проспекте во Владивостоке
Женщина занимается скандинавской ходьбой в сквере на Океанском проспекте во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни", приуроченная ко всемирному дню здоровья, началась в России, центральная площадка расположилась в этом году на ВДНХ в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Акция "10 000 шагов к жизни" проводилась впервые шесть лет назад и была основана на рекомендациях ВОЗ проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. В этом году акцию приурочили к Всемирному дню здоровья, который каждый год посвящается глобальным проблемам здравоохранения мира и проходит под разными девизами. В этом году он посвящён сокращению неравенства в отношении здоровья и проходит под девизом "Все вместе к более справедливому и здоровому миру".
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Перед стартом ведущие завлекают гуляющих жителей Москвы на утреннюю зарядку, а волонтеры-инструкторы Лиги здоровья нации предлагают измерить основные показатели здоровья, о которых перед прогулкой в 8 километров не плохо было бы знать.
Старт акции "10 000 шагов к жизни" на ВДНХ дал президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия.
"Могу зафиксировать тот факт, что пить мы стали меньше, курить мы стали намного меньше. Немного в части курения беспокоят нас женщины: серьезно вам говорю, они как-то тяжелее отвыкают от этого процесса. Будем надеяться, что если мы будем об этом говорить, помогать, то мы не будем такой прокуренной нацией. Хочу вам пожелать как врач крепкого здоровья, благополучия, решения всех тех задумок, которые у вас есть", - сказал со сцены Бокерия.
Отмечается, что акция "10 000 шагов к жизни" проходит во всех субъектах РФ и призвана поддержать движение по организации пешеходных маршрутов здоровья во всех муниципалитетах страны.
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Лео БокерияВОЗМоскваОбщество
 
 
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