https://ria.ru/20210404/zavorotnyuk-1604138047.html
Дочь Заворотнюк обратилась к матери
Дочь Заворотнюк обратилась к матери
Дочь актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к матери в честь ее юбилея. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram-stories. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T02:21
2021-04-04T02:21
2021-04-04T02:21
шоубиз
анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Дочь актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к матери в честь ее юбилея. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram-stories.Актриса 3 апреля отпраздновала свое 50-летие."Мамочка, ты мой самый яркий свет", - написала девушка.Также она поблагодарила подписчиков за присылаемые поздравления, призвав их направить "энергетику во Вселенную" и коллективно помолиться за здоровье матери.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.В январе дочь артистки сообщала, что Заворотнюк продолжает лечение.
https://ria.ru/20210403/zavorotnyuk-1603780898.html
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анастасия заворотнюк
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости.
Дочь актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк
Анна обратилась к матери в честь ее юбилея. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram-stories
.
Актриса 3 апреля отпраздновала свое 50-летие.
"Мамочка, ты мой самый яркий свет", - написала девушка.
Также она поблагодарила подписчиков за присылаемые поздравления, призвав их направить "энергетику во Вселенную" и коллективно помолиться за здоровье матери.
В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
В январе дочь артистки сообщала, что Заворотнюк продолжает лечение.