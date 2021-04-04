https://ria.ru/20210404/zavorotnyuk-1604138047.html

Дочь Заворотнюк обратилась к матери

Дочь Заворотнюк обратилась к матери

Дочь актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к матери в честь ее юбилея. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram-stories. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T02:21

2021-04-04T02:21

2021-04-04T02:21

шоубиз

анастасия заворотнюк

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Дочь актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к матери в честь ее юбилея. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram-stories.Актриса 3 апреля отпраздновала свое 50-летие."Мамочка, ты мой самый яркий свет", - написала девушка.Также она поблагодарила подписчиков за присылаемые поздравления, призвав их направить "энергетику во Вселенную" и коллективно помолиться за здоровье матери.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.В январе дочь артистки сообщала, что Заворотнюк продолжает лечение.

https://ria.ru/20210403/zavorotnyuk-1603780898.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия заворотнюк