https://ria.ru/20210404/yabloko-1604167253.html

"Яблоко" хочет создать оппозиционную парламентскую фракцию в Госдуме

"Яблоко" хочет создать оппозиционную парламентскую фракцию в Госдуме

Партия "Яблоко" надеется создать оппозиционную парламентскую фракцию по итогам предстоящих выборов в Госдуму и последующее выдвижение своего кандидата в ходе... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T13:40

2021-04-04T13:40

2021-04-04T13:40

николай рыбаков

яблоко

госдума рф

москва

политика

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Партия "Яблоко" надеется создать оппозиционную парламентскую фракцию по итогам предстоящих выборов в Госдуму и последующее выдвижение своего кандидата в ходе президентской кампании в 2024 году, заявил председатель партии Николай Рыбаков."Главной целью нашей с вами работы является создание в Государственной Думе серьезной демократической единственной оппозиционной фракции в результате выборов, потому что другой вариант прихода к власти является неприемлемым и невозможным, и возможность выдвинуть кандидата на выборах президента РФ на следующих выборах", - сказал Рыбаков на партийном съезде в Москве.По его словам, партия не намерена объединяться со сталинистами, националистами, фашистами и расистами и входить в такие политические союзы, которые предполагают ликвидацию "Яблока" или сотрудничество с политиками, которые наносят ущерб и противодействуют партии на выборах."Сотрудничество с парламентскими партиями невозможно, и мы будем бороться с ними на выборах", - добавил он.

https://ria.ru/20210404/yabloko-1604160507.html

https://ria.ru/20210208/yabloko-1596525559.html

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николай рыбаков, яблоко, госдума рф, москва, политика