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"Яблоко" хочет создать оппозиционную парламентскую фракцию в Госдуме
"Яблоко" хочет создать оппозиционную парламентскую фракцию в Госдуме
Партия "Яблоко" надеется создать оппозиционную парламентскую фракцию по итогам предстоящих выборов в Госдуму и последующее выдвижение своего кандидата в ходе... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T13:40
2021-04-04T13:40
николай рыбаков
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Партия "Яблоко" надеется создать оппозиционную парламентскую фракцию по итогам предстоящих выборов в Госдуму и последующее выдвижение своего кандидата в ходе президентской кампании в 2024 году, заявил председатель партии Николай Рыбаков."Главной целью нашей с вами работы является создание в Государственной Думе серьезной демократической единственной оппозиционной фракции в результате выборов, потому что другой вариант прихода к власти является неприемлемым и невозможным, и возможность выдвинуть кандидата на выборах президента РФ на следующих выборах", - сказал Рыбаков на партийном съезде в Москве.По его словам, партия не намерена объединяться со сталинистами, националистами, фашистами и расистами и входить в такие политические союзы, которые предполагают ликвидацию "Яблока" или сотрудничество с политиками, которые наносят ущерб и противодействуют партии на выборах."Сотрудничество с парламентскими партиями невозможно, и мы будем бороться с ними на выборах", - добавил он.
https://ria.ru/20210404/yabloko-1604160507.html
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николай рыбаков, яблоко, госдума рф, москва, политика

"Яблоко" хочет создать оппозиционную парламентскую фракцию в Госдуме

13:40 04.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Партия "Яблоко" надеется создать оппозиционную парламентскую фракцию по итогам предстоящих выборов в Госдуму и последующее выдвижение своего кандидата в ходе президентской кампании в 2024 году, заявил председатель партии Николай Рыбаков.
"Главной целью нашей с вами работы является создание в Государственной Думе серьезной демократической единственной оппозиционной фракции в результате выборов, потому что другой вариант прихода к власти является неприемлемым и невозможным, и возможность выдвинуть кандидата на выборах президента РФ на следующих выборах", - сказал Рыбаков на партийном съезде в Москве.
Значки с изображением председателя Федерального политического комитета партии Яблоко Григория Явлинского - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 12:23
В партии "Яблоко" рассказали о подготовке к выборам в Госдуму
По его словам, партия не намерена объединяться со сталинистами, националистами, фашистами и расистами и входить в такие политические союзы, которые предполагают ликвидацию "Яблока" или сотрудничество с политиками, которые наносят ущерб и противодействуют партии на выборах.
"Сотрудничество с парламентскими партиями невозможно, и мы будем бороться с ними на выборах", - добавил он.
Николай Рыбаков - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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В "Яблоке" заявили об отсутствии раскола в партии из-за статьи Явлинского
 
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