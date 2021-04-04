https://ria.ru/20210404/yabloko-1604160507.html

В партии "Яблоко" рассказали о подготовке к выборам в Госдуму

В партии "Яблоко" рассказали о подготовке к выборам в Госдуму

Партия "Яблоко" на выборах в Госдуму в 2021 году планирует отдавать приоритет федеральному списку кандидатов, а не выдвижению кандидатов в одномандатных... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T12:23

2021-04-04T12:23

2021-04-04T12:48

яблоко

госдума рф

политика

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Партия "Яблоко" на выборах в Госдуму в 2021 году планирует отдавать приоритет федеральному списку кандидатов, а не выдвижению кандидатов в одномандатных округах, сообщил зампредседателя партии Иван Большаков."Яблоко" будет отдавать приоритет списочной кампании, потому что мы все должны работать на одну большую команду, чтобы наша партия смогла пройти в Госдуму и преодолеть пятипроцентный барьер, а не тянула одеяло на себя в одномандатных округах", - сказал Большаков на партийном съезде в Москве.По его словам, это не означает, что "Яблоко" не будет выдвигать своих кандидатов в одномандатных округах, но это означает, что оно будет сосредотачивать свою кампанию на списки.Также Большаков подчеркнул, что сейчас "Яблоко" ведет переговоры с абсолютно разными людьми в разных регионах по поводу их выдвижения на выборы в Госдуму от партии."Я думаю, что мы сможем завершить этот процесс к следующему этапу съезда и выдвинуть большой пласт независимых политиков, разделяющих наших взгляды и поддерживающие меморандум политической", - уточнил он.Партия "Яблоко" проведет конкурс на лучший лозунг, итоги которого будут подведены на съезде в июне в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году.С предложением выступил один из делегатов съезда."Я думаю, что мы можем протокольно поручить Бюро партии подготовить такой конкурс, провести его, чтобы на следующем этапе съезда подвести его итоги с учетом идеологического направления, идеологической составляющей", - сказал председатель партии Рыбаков.

https://ria.ru/20210329/pamfilova-1603308206.html

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

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яблоко, госдума рф, политика