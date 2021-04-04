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В партии "Яблоко" рассказали о подготовке к выборам в Госдуму
В партии "Яблоко" рассказали о подготовке к выборам в Госдуму
Партия "Яблоко" на выборах в Госдуму в 2021 году планирует отдавать приоритет федеральному списку кандидатов, а не выдвижению кандидатов в одномандатных... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:23
2021-04-04T12:23
2021-04-04T12:48
яблоко
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политика
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Партия "Яблоко" на выборах в Госдуму в 2021 году планирует отдавать приоритет федеральному списку кандидатов, а не выдвижению кандидатов в одномандатных округах, сообщил зампредседателя партии Иван Большаков."Яблоко" будет отдавать приоритет списочной кампании, потому что мы все должны работать на одну большую команду, чтобы наша партия смогла пройти в Госдуму и преодолеть пятипроцентный барьер, а не тянула одеяло на себя в одномандатных округах", - сказал Большаков на партийном съезде в Москве.По его словам, это не означает, что "Яблоко" не будет выдвигать своих кандидатов в одномандатных округах, но это означает, что оно будет сосредотачивать свою кампанию на списки.Также Большаков подчеркнул, что сейчас "Яблоко" ведет переговоры с абсолютно разными людьми в разных регионах по поводу их выдвижения на выборы в Госдуму от партии."Я думаю, что мы сможем завершить этот процесс к следующему этапу съезда и выдвинуть большой пласт независимых политиков, разделяющих наших взгляды и поддерживающие меморандум политической", - уточнил он.Партия "Яблоко" проведет конкурс на лучший лозунг, итоги которого будут подведены на съезде в июне в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году.С предложением выступил один из делегатов съезда."Я думаю, что мы можем протокольно поручить Бюро партии подготовить такой конкурс, провести его, чтобы на следующем этапе съезда подвести его итоги с учетом идеологического направления, идеологической составляющей", - сказал председатель партии Рыбаков.
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яблоко, госдума рф, политика
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости.
Партия "Яблоко
" на выборах в Госдуму
в 2021 году планирует отдавать приоритет федеральному списку кандидатов, а не выдвижению кандидатов в одномандатных округах, сообщил зампредседателя партии Иван Большаков.
"Яблоко" будет отдавать приоритет списочной кампании, потому что мы все должны работать на одну большую команду, чтобы наша партия смогла пройти в Госдуму и преодолеть пятипроцентный барьер, а не тянула одеяло на себя в одномандатных округах", - сказал Большаков на партийном съезде в Москве
.
По его словам, это не означает, что "Яблоко" не будет выдвигать своих кандидатов в одномандатных округах, но это означает, что оно будет сосредотачивать свою кампанию на списки.
"Что касается округов, мы всегда выдвигали наших партнеров из других демократических организаций, отдельных демократических политиков, правозащитников, гражданских активистов. Это будет и на этих выборах. И в этом смысле мы можем поделиться своими округами с нашими партнерами", - добавил он.
Также Большаков подчеркнул, что сейчас "Яблоко" ведет переговоры с абсолютно разными людьми в разных регионах по поводу их выдвижения на выборы в Госдуму от партии.
"Я думаю, что мы сможем завершить этот процесс к следующему этапу съезда и выдвинуть большой пласт независимых политиков, разделяющих наших взгляды и поддерживающие меморандум политической", - уточнил он.
Партия "Яблоко" проведет конкурс на лучший лозунг, итоги которого будут подведены на съезде в июне в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году.
С предложением выступил один из делегатов съезда.
"Я думаю, что мы можем протокольно поручить Бюро партии подготовить такой конкурс, провести его, чтобы на следующем этапе съезда подвести его итоги с учетом идеологического направления, идеологической составляющей", - сказал председатель партии Рыбаков.