Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210404/yabloko-1604160507.html
В партии "Яблоко" рассказали о подготовке к выборам в Госдуму
В партии "Яблоко" рассказали о подготовке к выборам в Госдуму
Партия "Яблоко" на выборах в Госдуму в 2021 году планирует отдавать приоритет федеральному списку кандидатов, а не выдвижению кандидатов в одномандатных... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:23
2021-04-04T12:48
яблоко
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151151/32/1511513200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34f6166a4f812a6b9864579fd67d4c72.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Партия "Яблоко" на выборах в Госдуму в 2021 году планирует отдавать приоритет федеральному списку кандидатов, а не выдвижению кандидатов в одномандатных округах, сообщил зампредседателя партии Иван Большаков."Яблоко" будет отдавать приоритет списочной кампании, потому что мы все должны работать на одну большую команду, чтобы наша партия смогла пройти в Госдуму и преодолеть пятипроцентный барьер, а не тянула одеяло на себя в одномандатных округах", - сказал Большаков на партийном съезде в Москве.По его словам, это не означает, что "Яблоко" не будет выдвигать своих кандидатов в одномандатных округах, но это означает, что оно будет сосредотачивать свою кампанию на списки.Также Большаков подчеркнул, что сейчас "Яблоко" ведет переговоры с абсолютно разными людьми в разных регионах по поводу их выдвижения на выборы в Госдуму от партии."Я думаю, что мы сможем завершить этот процесс к следующему этапу съезда и выдвинуть большой пласт независимых политиков, разделяющих наших взгляды и поддерживающие меморандум политической", - уточнил он.Партия "Яблоко" проведет конкурс на лучший лозунг, итоги которого будут подведены на съезде в июне в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году.С предложением выступил один из делегатов съезда."Я думаю, что мы можем протокольно поручить Бюро партии подготовить такой конкурс, провести его, чтобы на следующем этапе съезда подвести его итоги с учетом идеологического направления, идеологической составляющей", - сказал председатель партии Рыбаков.
https://ria.ru/20210329/pamfilova-1603308206.html
https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151151/32/1511513200_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9625a9ada772c33354ea1ac44ff940a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яблоко, госдума рф, политика

В партии "Яблоко" рассказали о подготовке к выборам в Госдуму

12:23 04.04.2021 (обновлено: 12:48 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗначки с изображением председателя Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григория Явлинского
Значки с изображением председателя Федерального политического комитета партии Яблоко Григория Явлинского - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Партия "Яблоко" на выборах в Госдуму в 2021 году планирует отдавать приоритет федеральному списку кандидатов, а не выдвижению кандидатов в одномандатных округах, сообщил зампредседателя партии Иван Большаков.
"Яблоко" будет отдавать приоритет списочной кампании, потому что мы все должны работать на одну большую команду, чтобы наша партия смогла пройти в Госдуму и преодолеть пятипроцентный барьер, а не тянула одеяло на себя в одномандатных округах", - сказал Большаков на партийном съезде в Москве.
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 15:14
Памфилова рассказала о трудностях на предстоящей избирательной кампании
По его словам, это не означает, что "Яблоко" не будет выдвигать своих кандидатов в одномандатных округах, но это означает, что оно будет сосредотачивать свою кампанию на списки.
"Что касается округов, мы всегда выдвигали наших партнеров из других демократических организаций, отдельных демократических политиков, правозащитников, гражданских активистов. Это будет и на этих выборах. И в этом смысле мы можем поделиться своими округами с нашими партнерами", - добавил он.
Также Большаков подчеркнул, что сейчас "Яблоко" ведет переговоры с абсолютно разными людьми в разных регионах по поводу их выдвижения на выборы в Госдуму от партии.
"Я думаю, что мы сможем завершить этот процесс к следующему этапу съезда и выдвинуть большой пласт независимых политиков, разделяющих наших взгляды и поддерживающие меморандум политической", - уточнил он.
Партия "Яблоко" проведет конкурс на лучший лозунг, итоги которого будут подведены на съезде в июне в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году.
С предложением выступил один из делегатов съезда.
"Я думаю, что мы можем протокольно поручить Бюро партии подготовить такой конкурс, провести его, чтобы на следующем этапе съезда подвести его итоги с учетом идеологического направления, идеологической составляющей", - сказал председатель партии Рыбаков.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 08:00
Полгода до выборов: главные интриги кампании-2021
 
ЯблокоГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния