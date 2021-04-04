https://ria.ru/20210404/volodin-1604190868.html

Володин ответил на ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу

Володин ответил на ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал украинские власти не усугублять ситуацию в Донбассе и "сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения". Об этом он... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T18:34

2021-04-04T18:34

2021-04-04T18:34

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

госдума рф

совет европы

владимир зеленский

вячеслав володин

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал украинские власти не усугублять ситуацию в Донбассе и "сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения". Об этом он написал в своем Telegram-канале.Володин прокомментировал ультиматум главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, потребовавшего исключить из переговоров представителя ДНР Майю Пирогову. По его словам, представители Украины либо "живут в другом мире, либо настолько вознеслись, что не способны адекватно воспринимать ситуацию". Он напомнил, что накануне из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок и пострадала женщина."Задайте себе вопрос: <...> с вами сядут за стол переговоров? Ведь на ваших руках кровь детей, женщин, стариков", — подчеркнул он.Подобные действия Киева могут привести к тому, что украинские политики "завершат свою карьеру в Гааге", считает он. По словам Володина, радикально настроенным украинским политикам не сойдет с рук все, что "они будут творить в ЛНР и ДНР".Подлинная "причина трагедии", считает политик, в действиях Киева, направленных не на урегулирование ситуации, а на запугивание людей и усиление напряженности в Донбассе."И никакой ответственности. А зачем она, если расчет на то, что "заграница нам поможет". А поможет ли она?" — задался вопросом Володин.Как подчеркнул спикер Госдумы, "не все, что выгодно для США, выгодно для Европы". Сомнения вызывают и результаты американской "помощи" Украине за последние 7 лет.С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Накануне в результате удара украинского беспилотника в Донбассе погиб ребенок и пострадала женщина. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал исключить Украину из Совета Европы. Парламентария поразило, что президент Украины Владимир Зеленский, отдавший приказ об обстреле, не принес соболезнования родным погибшего из-за налета БПЛА ребенка.На этой неделе Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон не оставит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Американская сторона подтвердила эту информацию, а президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.

https://ria.ru/20210404/general-1604179106.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, госдума рф, совет европы, владимир зеленский, вячеслав володин, джо байден, сша, в мире, политика