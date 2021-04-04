Голикова заявила о резком росте числа желающих вакцинироваться россиян
13:50 04.04.2021 (обновлено: 15:17 04.04.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр — РИА Новости. Число россиян, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, резко увеличилось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Голикова отметила, что и сама уже привилась: процесс не был болезненным или страшным.
Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.
Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.