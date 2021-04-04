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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210404/vaktsinatsiya-1604168364.html
Голикова заявила о резком росте числа желающих вакцинироваться россиян
Голикова заявила о резком росте числа желающих вакцинироваться россиян
Число россиян, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, резко увеличилось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T13:50
2021-04-04T15:17
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр — РИА Новости. Число россиян, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, резко увеличилось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Голикова отметила, что и сама уже привилась: процесс не был болезненным или страшным. Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Голикова заявила о резком росте числа желающих вакцинироваться россиян

13:50 04.04.2021 (обновлено: 15:17 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр — РИА Новости. Число россиян, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, резко увеличилось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Голикова отметила, что и сама уже привилась: процесс не был болезненным или страшным.
Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.
Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Медицинский работник держит контейнер с вакциной Спутник Лайт во время клинических исследований - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 18:38
Подсчитано, сколько россиян уже прошли вакцинацию от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
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