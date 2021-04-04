https://ria.ru/20210404/vaktsinatsiya-1604168364.html

Голикова заявила о резком росте числа желающих вакцинироваться россиян

Голикова заявила о резком росте числа желающих вакцинироваться россиян

Число россиян, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, резко увеличилось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T13:50

2021-04-04T13:50

2021-04-04T15:17

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр — РИА Новости. Число россиян, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, резко увеличилось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Голикова отметила, что и сама уже привилась: процесс не был болезненным или страшным. Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/vaktsinatsiya-1604110192.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество