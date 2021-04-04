https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604178584.html

Вопрос о выходе Турции из конвенции Монтре не стоит, заявил источник

Вопрос о выходе Турции из конвенции Монтре не стоит, заявил источник

Резкая реакция турецких властей на письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не связана с желанием Турции... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T16:00

2021-04-04T16:00

2021-04-04T16:04

мраморное море

алексей ерхов

дарданеллы

ибрагим калын

мевлют чавушоглу

босфор

в мире

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АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Резкая реакция турецких властей на письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не связана с желанием Турции выходить из нее, такого вопроса нет на повестке дня, заявил РИА Новости информированный источник в политических кругах в Анкаре.Ранее в воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражается мнение о необходимости сохранения нынешней Конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового Основного Закона и осуждаются "попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка".C осуждением обращения отставных адмиралов ранее выступили спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько турецких министров. Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения "ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны", а само оно "направлено на нанесение урона армии и демократии". Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов."Резкая реакция высокопоставленных турецких чиновников на коллективное письмо адмиралов не связана с желанием Турции выйти из конвенции Монтрё, этот вопрос не стоит на повестке дня. Вызвал осуждение сам факт публикации такого письма от имени адмиралов, независимо от его содержания, даже если бы оно было совершенно невинным. Ведь авторы выступили не просто как частные лица, а как высокопоставленные военные в отставке", - сказал собеседник агентства.По его словам, "письмо воспринимается как вмешательство армии в политику, и отношение к этому у властей крайне негативное с учетом опыта нескольких военных переворотов в Турции".Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул". В то же время, по словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё. Как заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов, наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604169217.html

https://ria.ru/20191223/1562739733.html

мраморное море

дарданеллы

босфор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мраморное море, алексей ерхов, дарданеллы, ибрагим калын, мевлют чавушоглу, босфор, в мире