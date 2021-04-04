https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604169217.html

В Турции осудили письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре

В Турции осудили письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре

Ряд высокопоставленных турецких чиновников выступили с резким осуждением обращения 103 отставных адмиралов, которые призвали к прекращению дискуссии о... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T13:58

2021-04-04T13:58

2021-04-04T13:58

мраморное море

алексей ерхов

сулейман сойлу

дарданеллы

мевлют чавушоглу

босфор

в мире

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АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Ряд высокопоставленных турецких чиновников выступили с резким осуждением обращения 103 отставных адмиралов, которые призвали к прекращению дискуссии о возможности выхода Турции из конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.Ранее в воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул".Также в письме выражается мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона и осуждается отход руководства ВС Турции от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка."В то время как идет сражение с врагами страны, есть невидимые отставники, которые сеют хаос с надуманной повесткой дня. Выражать свои мысли - одно, а готовить обращение с призывом к перевороту - другое", - заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп в Twitter."Группа отставных военных с их заявлением, напоминающем о прошлых попытках переворотов, выставили себя в жалком и смешном виде", - написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.C осуждением обращения отставных адмиралов также выступили вице-президент Турции Фуат Октай, глава МВД Сулейман Сойлу, глава националистической Партии национального движения Девлет Бахчели и несколько турецких министров.Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения "ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны", а само оно "направлено на нанесение урона армии и демократии". Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул". В то же время, по словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё. Как заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов, наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

https://ria.ru/20210404/turtsiya-1604166783.html

https://ria.ru/20191223/1562739733.html

https://ria.ru/20190330/1552255302.html

мраморное море

дарданеллы

босфор

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мраморное море, алексей ерхов, сулейман сойлу, дарданеллы, мевлют чавушоглу, босфор, в мире