В Турции осудили письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре
АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Ряд высокопоставленных турецких чиновников выступили с резким осуждением обращения 103 отставных адмиралов, которые призвали к прекращению дискуссии о возможности выхода Турции из конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.
Ранее в воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул".
Также в письме выражается мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона и осуждается отход руководства ВС Турции от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
"Несколько отставных адмиралов написали "обращение". Пятая колонна тут же возбудилась. Кто вы такие? Знайте свое место! Наш народ уже показал 15 июля (2016 года) и друзьям, и врагам, как он справляется с переворотами", - написал в Twitter глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"В то время как идет сражение с врагами страны, есть невидимые отставники, которые сеют хаос с надуманной повесткой дня. Выражать свои мысли - одно, а готовить обращение с призывом к перевороту - другое", - заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп в Twitter.
"Группа отставных военных с их заявлением, напоминающем о прошлых попытках переворотов, выставили себя в жалком и смешном виде", - написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
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C осуждением обращения отставных адмиралов также выступили вице-президент Турции Фуат Октай, глава МВД Сулейман Сойлу, глава националистической Партии национального движения Девлет Бахчели и несколько турецких министров.
Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения "ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны", а само оно "направлено на нанесение урона армии и демократии". Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал "Стамбул". В то же время, по словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё. Как заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов, наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
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