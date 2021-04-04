https://ria.ru/20210404/siriya-1604135512.html

В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников

В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников

В Сирии прошли испытания уникальной технологии наведения новейших тактических ударных беспилотников "Иноходец" на объекты террористов с помощью... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T01:07

2021-04-04T01:07

2021-04-04T01:22

су-24м

орион

новое оружие россии

россия

сирия

безопасность

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В Сирии прошли испытания уникальной технологии наведения новейших тактических ударных беспилотников "Иноходец" на объекты террористов с помощью модернизированного носимого комплекса разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М", в результате удалось достигнуть высоких показателей оперативности и точности поражения целей в режиме реального времени, сообщил РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.Собеседник агентства не уточнил, когда проводились испытания, но отметил, что "беспилотники "Иноходец" наносили удары в том числе по вновь выявляемым с помощью КРУС "Стрелец-М" целям, информация о координатах которых отправлялась бойцами наземных подразделений по каналам связи на пункт управления беспилотниками и вышестоящему командованию в режиме реального времени".По словам источника, наземные разведчики с помощью приборов системы "Стрелец" обнаруживают цель, отображают ее на фоне электронной карты на планшете с указанием параметров и точных координат. Это может быть танк, скопление бронетехники или живой силы противника, артиллерийская позиция, командный пункт и так далее. Информация о цели отправляется по защищенному каналу связи релевантным узлам управления, которые распределяют задачу уничтожения объекта ближайшему свободному ударному БПЛА.Источник сообщил, что КРУС пока не позволяет непосредственно управлять боевыми беспилотниками, этим занимается оператор. "Однако в перспективе, при достижении достаточного уровня автоматизации отечественных БПЛА, не исключено, что КРУС "Стрелец" или его версии позволят наземным силам обеспечивать целеуказание для ударных дронов напрямую", - пояснил он.В 2017 году в Генштабе сообщали, российские военные в ходе антитеррористической операции в Сирии сумели достигнуть точности "одна цель - одна бомба". По данным начальника Генштаба Валерия Герасимова, в ближней зоне огневого поражения активно использовался разведывательно-ударный контур в составе комплекса разведки, управления и связи "Стрелец" и бомбардировщика Су-24М.Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, что командно-разведывательная ударная система "Стрелец" позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8-12 минут после их обнаружения.Средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец", также известный как "Орион", разработан компанией "Кронштадт" по заказу Минобороны. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса - 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 250 килограммов. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.В частности, один из "Орионов" совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов.

https://ria.ru/20201221/bespilotniki-1590218034.html

https://ria.ru/20210317/bespilotnik-1601569846.html

https://ria.ru/20210222/orion-1598532656.html

россия

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-24м, орион, россия, сирия, безопасность