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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210404/siriya-1604135512.html
В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников
В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников
В Сирии прошли испытания уникальной технологии наведения новейших тактических ударных беспилотников "Иноходец" на объекты террористов с помощью... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T01:07
2021-04-04T01:22
су-24м
орион
новое оружие россии
россия
сирия
безопасность
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В Сирии прошли испытания уникальной технологии наведения новейших тактических ударных беспилотников "Иноходец" на объекты террористов с помощью модернизированного носимого комплекса разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М", в результате удалось достигнуть высоких показателей оперативности и точности поражения целей в режиме реального времени, сообщил РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.Собеседник агентства не уточнил, когда проводились испытания, но отметил, что "беспилотники "Иноходец" наносили удары в том числе по вновь выявляемым с помощью КРУС "Стрелец-М" целям, информация о координатах которых отправлялась бойцами наземных подразделений по каналам связи на пункт управления беспилотниками и вышестоящему командованию в режиме реального времени".По словам источника, наземные разведчики с помощью приборов системы "Стрелец" обнаруживают цель, отображают ее на фоне электронной карты на планшете с указанием параметров и точных координат. Это может быть танк, скопление бронетехники или живой силы противника, артиллерийская позиция, командный пункт и так далее. Информация о цели отправляется по защищенному каналу связи релевантным узлам управления, которые распределяют задачу уничтожения объекта ближайшему свободному ударному БПЛА.Источник сообщил, что КРУС пока не позволяет непосредственно управлять боевыми беспилотниками, этим занимается оператор. "Однако в перспективе, при достижении достаточного уровня автоматизации отечественных БПЛА, не исключено, что КРУС "Стрелец" или его версии позволят наземным силам обеспечивать целеуказание для ударных дронов напрямую", - пояснил он.В 2017 году в Генштабе сообщали, российские военные в ходе антитеррористической операции в Сирии сумели достигнуть точности "одна цель - одна бомба". По данным начальника Генштаба Валерия Герасимова, в ближней зоне огневого поражения активно использовался разведывательно-ударный контур в составе комплекса разведки, управления и связи "Стрелец" и бомбардировщика Су-24М.Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, что командно-разведывательная ударная система "Стрелец" позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8-12 минут после их обнаружения.Средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец", также известный как "Орион", разработан компанией "Кронштадт" по заказу Минобороны. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса - 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 250 килограммов. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.В частности, один из "Орионов" совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов.
https://ria.ru/20201221/bespilotniki-1590218034.html
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су-24м, орион, россия, сирия, безопасность

В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников

01:07 04.04.2021 (обновлено: 01:22 04.04.2021)
 
© @РОССИЯ 24/YouTubeБоевой полет беспилотника "Орион" в Сирии. Кадр видео
Боевой полет беспилотника Орион в Сирии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© @РОССИЯ 24/YouTube
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В Сирии прошли испытания уникальной технологии наведения новейших тактических ударных беспилотников "Иноходец" на объекты террористов с помощью модернизированного носимого комплекса разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М", в результате удалось достигнуть высоких показателей оперативности и точности поражения целей в режиме реального времени, сообщил РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
Собеседник агентства не уточнил, когда проводились испытания, но отметил, что "беспилотники "Иноходец" наносили удары в том числе по вновь выявляемым с помощью КРУС "Стрелец-М" целям, информация о координатах которых отправлялась бойцами наземных подразделений по каналам связи на пункт управления беспилотниками и вышестоящему командованию в режиме реального времени".
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В ВКС начали поступать беспилотники "Иноходец" и "Форпост"
По словам источника, наземные разведчики с помощью приборов системы "Стрелец" обнаруживают цель, отображают ее на фоне электронной карты на планшете с указанием параметров и точных координат. Это может быть танк, скопление бронетехники или живой силы противника, артиллерийская позиция, командный пункт и так далее. Информация о цели отправляется по защищенному каналу связи релевантным узлам управления, которые распределяют задачу уничтожения объекта ближайшему свободному ударному БПЛА.

"Был реализованы и вариант с передачей точных координат целей непосредственно на наземный пункт управления ударными БПЛА с автоматическим отображением цели на электронной карте местности оператора беспилотника", - добавил собеседник агентства.

Источник сообщил, что КРУС пока не позволяет непосредственно управлять боевыми беспилотниками, этим занимается оператор. "Однако в перспективе, при достижении достаточного уровня автоматизации отечественных БПЛА, не исключено, что КРУС "Стрелец" или его версии позволят наземным силам обеспечивать целеуказание для ударных дронов напрямую", - пояснил он.
В 2017 году в Генштабе сообщали, российские военные в ходе антитеррористической операции в Сирии сумели достигнуть точности "одна цель - одна бомба". По данным начальника Генштаба Валерия Герасимова, в ближней зоне огневого поражения активно использовался разведывательно-ударный контур в составе комплекса разведки, управления и связи "Стрелец" и бомбардировщика Су-24М.
Новейший ударный беспилотник Охотник - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, что командно-разведывательная ударная система "Стрелец" позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8-12 минут после их обнаружения.
Средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец", также известный как "Орион", разработан компанией "Кронштадт" по заказу Минобороны. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса - 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 250 килограммов. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.
В частности, один из "Орионов" совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов.
Опубликовано видео ударов беспилотника Орион по террористам в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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