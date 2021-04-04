https://ria.ru/20210404/roskosh-1603980961.html

Названы знаки зодиака, которые больше всех нуждаются в роскоши

Названы знаки зодиака, которые больше всех нуждаются в роскоши

Писательница и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые больше всех нуждаются в роскоши и тратят деньги на дорогие вещи, сообщает РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T06:06

2021-04-04T06:06

2021-04-04T15:04

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые больше всех нуждаются в роскоши и тратят деньги на дорогие вещи, сообщает Pinkvilla.Тельцы любят величие и роскошные вещи. Все это привлекает их. Представители этого знака могут потратить, например, на новую сумку огромную сумму денег, которая намного превосходит их ежемесячный доход. Зато они потом выставляют ее напоказ. Но так бывает не всегда. Потому что в целом Тельцы много работают и хорошо зарабатывают, но только для того, чтобы тратить деньги на вещи премиум-класса и удовлетворять свои материальные потребности.Львы вкладываются в дорогостоящие вещи, чтобы выделиться и быть в центре внимания. В этом вопросе они очень смелые, поэтому без стеснения демонстрируют, как тратят на что-то крупные суммы.Стрельцы, в отличие от других материалистов, не тратят свои кровно заработанные деньги на одежду или предметы домашнего декора. Они выбирают путешествия. Представители этого знака считают, что вложиться в новые впечатления — например, уехать в экзотическую страну — того стоит.Рыбы любят баловать себя, особенно покупками. Рыбы открыто признают, что они шопоголики, поскольку склонны выходить за рамки бюджета, когда приходят в магазин. Представители этого знака могут отдать огромную сумму за какую-нибудь вещь вроде кошелька, а потом долго жалеть об этом.

https://ria.ru/20210307/goroskop-1600101811.html

https://ria.ru/20210321/astrologiya-1602041702.html

https://ria.ru/20210314/dengi-1600979160.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, стиль жизни, новости культуры