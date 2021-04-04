https://ria.ru/20210404/proisshestviya-1604153086.html
В Москве 11 человек задержали за препятствие следствию
В Москве 11 человек задержали за препятствие следствию
Полиция на Фрунзенской набережной в Москве задержала 11 человек, которые пытались помешать проводить следственные действия, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T11:14
2021-04-04T11:14
2021-04-04T11:14
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Полиция на Фрунзенской набережной в Москве задержала 11 человек, которые пытались помешать проводить следственные действия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Одиннадцать человек задержаны за попытку воспрепятствовать следственным действиям, которые проводились в рамках проверки по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти - ред.)", - сказал собеседник агентства.Подробностей источник не привел.
https://ria.ru/20210403/zaderzhanie-1604098278.html
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москва, происшествия