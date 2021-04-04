https://ria.ru/20210404/proisshestviya-1604153086.html

В Москве 11 человек задержали за препятствие следствию

В Москве 11 человек задержали за препятствие следствию

Полиция на Фрунзенской набережной в Москве задержала 11 человек, которые пытались помешать проводить следственные действия, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T11:14

2021-04-04T11:14

2021-04-04T11:14

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Полиция на Фрунзенской набережной в Москве задержала 11 человек, которые пытались помешать проводить следственные действия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Одиннадцать человек задержаны за попытку воспрепятствовать следственным действиям, которые проводились в рамках проверки по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти - ред.)", - сказал собеседник агентства.Подробностей источник не привел.

https://ria.ru/20210403/zaderzhanie-1604098278.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия