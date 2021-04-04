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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210404/pozdravlenie-1604170243.html
Патриарх Кирилл поздравил инославные церкви с Воскресением Христовым
Патриарх Кирилл поздравил инославные церкви с Воскресением Христовым
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением христовым представителей церквей, которые отмечают этот праздник 4 апреля. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T14:18
2021-04-04T14:18
религия и мировоззрение
гарегин ii
римско-католическая церковь
пасха
франциск (хорхе марио бергольо)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
иерусалим
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением христовым представителей церквей, которые отмечают этот праздник 4 апреля.Советующее поздравление к главам инославных церквей, опубликовано на сайте Русской православной церкви. В числе адресатов - патриарх Коптской церкви Тавадрос II; папа Римский Франциск; глава Сиро-Яковитской церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II; верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II; католикос Киликийский Арам I; католикос-патриарх Ассирийской церкви востока Map Геваргис III Слива; Маронитский патриарх Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи; католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Павел II; патриарх Эфиопский Абуна Матфий и другие."Торжествуя о Восстании Господа из гроба, прославим Его великую милость и любовь к Своему творению и не будем страшиться ниспосылаемых нам испытаний и скорбей сего мира, ибо Бог наш победил мир (Ин. 16:33). Желаю Вам пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах", - сказал патриарх Кирилл.Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви, Армянская Апостольская и часть древних церквей Востока встречают 4 апреля Воскресение Христово или Пасху. Праздник установлен в честь главного для христиан события – воскресения Иисуса Христа. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.
https://ria.ru/20210404/paskha-1603998195.html
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гарегин ii, римско-католическая церковь, пасха, франциск (хорхе марио бергольо), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, иерусалим

Патриарх Кирилл поздравил инославные церкви с Воскресением Христовым

14:18 04.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением христовым представителей церквей, которые отмечают этот праздник 4 апреля.
Советующее поздравление к главам инославных церквей, опубликовано на сайте Русской православной церкви. В числе адресатов - патриарх Коптской церкви Тавадрос II; папа Римский Франциск; глава Сиро-Яковитской церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II; верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II; католикос Киликийский Арам I; католикос-патриарх Ассирийской церкви востока Map Геваргис III Слива; Маронитский патриарх Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи; католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Павел II; патриарх Эфиопский Абуна Матфий и другие.
Священнослужители перед началом божественной литургии Навечерие Пасхи в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 01:13
Католическая Пасха
"Торжествуя о Восстании Господа из гроба, прославим Его великую милость и любовь к Своему творению и не будем страшиться ниспосылаемых нам испытаний и скорбей сего мира, ибо Бог наш победил мир (Ин. 16:33). Желаю Вам пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах", - сказал патриарх Кирилл.
Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви, Армянская Апостольская и часть древних церквей Востока встречают 4 апреля Воскресение Христово или Пасху. Праздник установлен в честь главного для христиан события – воскресения Иисуса Христа. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.
Пасхальный заяц - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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Европейские кондитеры отказались от темы COVID-19 в пасхальных сладостях
 
Религия и мировоззрениеГарегин IIРимско-католическая церковьПасхаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьИерусалим
 
 
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