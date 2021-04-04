https://ria.ru/20210404/pozdravlenie-1604170243.html

Патриарх Кирилл поздравил инославные церкви с Воскресением Христовым

Патриарх Кирилл поздравил инославные церкви с Воскресением Христовым

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением христовым представителей церквей, которые отмечают этот праздник 4 апреля. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T14:18

2021-04-04T14:18

2021-04-04T14:18

религия и мировоззрение

гарегин ii

римско-католическая церковь

пасха

франциск (хорхе марио бергольо)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

иерусалим

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил с Воскресением христовым представителей церквей, которые отмечают этот праздник 4 апреля.Советующее поздравление к главам инославных церквей, опубликовано на сайте Русской православной церкви. В числе адресатов - патриарх Коптской церкви Тавадрос II; папа Римский Франциск; глава Сиро-Яковитской церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II; верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II; католикос Киликийский Арам I; католикос-патриарх Ассирийской церкви востока Map Геваргис III Слива; Маронитский патриарх Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи; католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Павел II; патриарх Эфиопский Абуна Матфий и другие."Торжествуя о Восстании Господа из гроба, прославим Его великую милость и любовь к Своему творению и не будем страшиться ниспосылаемых нам испытаний и скорбей сего мира, ибо Бог наш победил мир (Ин. 16:33). Желаю Вам пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах", - сказал патриарх Кирилл.Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви, Армянская Апостольская и часть древних церквей Востока встречают 4 апреля Воскресение Христово или Пасху. Праздник установлен в честь главного для христиан события – воскресения Иисуса Христа. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.

https://ria.ru/20210404/paskha-1603998195.html

https://ria.ru/20210404/sladosti-1604145916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гарегин ii, римско-католическая церковь, пасха, франциск (хорхе марио бергольо), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, иерусалим