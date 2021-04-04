В Подмосковье погиб сын худрука студии "Непоседы" Елены Пинджоян

"В районе 11 вечера обнаружили, что Кирилл погиб. Никакого конфликта, о котором почему-то пишут СМИ, не было. <...> Что там произошло, мы пока не знаем: возможно, делал селфи или какой-то другой трюк, и, к сожалению, произошел этот несчастный случай, он упал с крыши", — рассказал собеседник агентства.