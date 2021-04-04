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В Подмосковье погиб сын худрука студии "Непоседы" Елены Пинджоян
В Подмосковье погиб сын худрука студии "Непоседы" Елены Пинджоян
В Подмосковье погиб 14-летний сын художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, сообщил РИА Новости пиар-директор коллектива Петро... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T11:44
2021-04-04T11:44
2021-04-04T14:10
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Подмосковье погиб 14-летний сын художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, сообщил РИА Новости пиар-директор коллектива Петро Шекшеев.Тело мальчика нашли возле дома около полуночи: он выпал из окна комнаты на третьем этаже."Непоседы" — детская студия, основанная Еленой Пинджоян.Из нее выпустились такие артисты, как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина, диджей радио "Европа плюс" Сева Полищук, ведущий телеканала "Ю" Артем Шалимов и многие другие.
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московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Подмосковье погиб 14-летний сын художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, сообщил РИА Новости пиар-директор коллектива Петро Шекшеев.
Тело мальчика нашли возле дома около полуночи: он выпал из окна комнаты на третьем этаже.
"В районе 11 вечера обнаружили, что Кирилл погиб. Никакого конфликта, о котором почему-то пишут СМИ, не было. <...> Что там произошло, мы пока не знаем: возможно, делал селфи или какой-то другой трюк, и, к сожалению, произошел этот несчастный случай, он упал с крыши", — рассказал собеседник агентства.
"Непоседы" — детская студия, основанная Еленой Пинджоян.
Из нее выпустились такие артисты, как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина, диджей радио "Европа плюс" Сева Полищук, ведущий телеканала "Ю" Артем Шалимов и многие другие.